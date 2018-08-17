«Ведомости» сообщили о новых требованиях Visa к банкоматам в России

«Развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов новой программы Visa», — заявил изданию представитель системы.
По информации гендиректора Visa Альфреда Келли-младшего, 40% операций в магазинах в России проводятся при помощи бесконтактных карт или устройств. Два года назад доля бесконтактных операций в стране достигала всего 2%, добавили в компании.
Платежная система MasterCard также планирует перевести все европейские точки приема платежей на бесконтактную технологию к 2020 году. Для выполнения плана система ввела для банков-эквайеров не только стимулирующие тарифы, но и штрафы. За установку терминала без возможности бесконтактной оплаты банкам придется заплатить €2,5 тыс.