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02:02 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

«Ведомости» сообщили о новых требованиях Visa к банкоматам в России

Платежная система Visa потребовала, чтобы после 18 апреля 2020 года все банкоматы, устанавливаемые или обновляемые в России, принимали бесконтактные карты и взаимодействовали с бесконтактными устройствами, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов новой программы Visa», — заявил изданию представитель системы.

По информации гендиректора Visa Альфреда Келли-младшего, 40% операций в магазинах в России проводятся при помощи бесконтактных карт или устройств. Два года назад доля бесконтактных операций в стране достигала всего 2%, добавили в компании.

Платежная система MasterCard также планирует перевести все европейские точки приема платежей на бесконтактную технологию к 2020 году. Для выполнения плана система ввела для банков-эквайеров не только стимулирующие тарифы, но и штрафы. За установку терминала без возможности бесконтактной оплаты банкам придется заплатить €2,5 тыс.

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