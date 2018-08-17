«Ведомости» сообщили о новых требованиях Visa к банкоматам в России

Источник: Reuters

«Развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов новой программы Visa», — заявил изданию представитель системы.

По информации гендиректора Visa Альфреда Келли-младшего, 40% операций в магазинах в России проводятся при помощи бесконтактных карт или устройств. Два года назад доля бесконтактных операций в стране достигала всего 2%, добавили в компании.