Кто спрятался, тот не виноват
Анна Занина о том, как банкроты гасят долги перед кредиторами.
Анна Занина о том, как банкроты гасят долги перед кредиторами.
На днях Федресурс обнародовал расширенную статистику по делам о банкротствах в России. Численное преобладание
После назначения арбитражный управляющий проводит инвентаризацию имущества должника. Среди юрлиц лишь 38% должников совсем не имеют активов, но при этом случаев, когда кредиторы не получают вообще ничего, гораздо больше — 65% дел. Во многом дело в том, что имущество уже в ходе процедуры может быть утеряно, украдено или чаще всего просто плохо продается на банкротных торгах.
В 95% случаев желающих купить активы на аукционе не находится, и имущество удается реализовать только через публичное предложение с дисконтом в 60−70%. Да и в последнем случае около половины торгов признаются несостоявшимися.
С физлицами дела обстоят иначе. По результатам инвентаризации имущества граждан активами в ноль рублей обладают 79% должников. Логично предположить, что доля дел, в которых кредиторы ничего не получают от
Удивительно, не правда ли? Можно предположить, что в первый год, как разрешили банкротства физлиц, этим правом воспользовались в основном те, кому действительно было нечем платить долги. Да, банкротства крупных бизнесменов имели место, но среди тысяч дел на них приходились единицы. Вот и статистика подтверждает, что в 2016 году 75%
Впрочем, судя по итогам дел, физлица еще не научились настолько хорошо прятать имущество, чтобы его нельзя было найти и оспорить сделки по его отчуждению, а денег на дорогих юристов у большинства