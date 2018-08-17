Авиакомпания «Россия» впервые проводит набор иностранных пилотов
Авиакомпания «Россия» объявила о наборе иностранных пилотов для работы в Москве,
Авиакомпания «Россия» объявила о наборе иностранных пилотов для работы в Москве,
Представитель «России» заявил РБК, что раньше в компании не работали иностранные пилоты. Перевозчик уже получил «большое количество обращений от КВС со всех концов мира», в основном из бывших республик СССР, добавили в авиакомпании.
Как заявил РБК неназванный источник из «России», набор иностранных пилотов связан с кадровым дефицитом.
На дефицит пилотов гражданской авиации ранее жаловался «Аэрофлот». О нехватке сотрудников и о несоответствии их уровня знаний современным требованиям в интервью «Ъ» в сентябре 2017 года говорил летный директор «Аэрофлота» Игорь Чалик.
В августе 2018 года «Аэрофлот» обратился в Минтранс с предложением изменить систему подготовки пилотов. В частности, перевозчик просит разрешить готовить пилотов на базе учебных центров авиакомпаний.