Авиакомпания «Россия» впервые проводит набор иностранных пилотов

Источник: РИА "Новости"

Представитель «России» заявил РБК, что раньше в компании не работали иностранные пилоты. Перевозчик уже получил «большое количество обращений от КВС со всех концов мира», в основном из бывших республик СССР, добавили в авиакомпании.

Как заявил РБК неназванный источник из «России», набор иностранных пилотов связан с кадровым дефицитом.

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На дефицит пилотов гражданской авиации ранее жаловался «Аэрофлот». О нехватке сотрудников и о несоответствии их уровня знаний современным требованиям в интервью «Ъ» в сентябре 2017 года говорил летный директор «Аэрофлота» Игорь Чалик.