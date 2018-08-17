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05:11 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Авиакомпания «Россия» впервые проводит набор иностранных пилотов

Авиакомпания «Россия» объявила о наборе иностранных пилотов для работы в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Они будут летать на самолетах Boeing 737/777/747 и Airbus 320. Как уточняет перевозчик, командиры воздушных судов (КВС) будут получать до 500 тыс. руб. в месяц, а вторые пилоты — до 240 тыс. руб.

Источник: РИА "Новости"

Представитель «России» заявил РБК, что раньше в компании не работали иностранные пилоты. Перевозчик уже получил «большое количество обращений от КВС со всех концов мира», в основном из бывших республик СССР, добавили в авиакомпании.

Как заявил РБК неназванный источник из «России», набор иностранных пилотов связан с кадровым дефицитом.

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На дефицит пилотов гражданской авиации ранее жаловался «Аэрофлот». О нехватке сотрудников и о несоответствии их уровня знаний современным требованиям в интервью «Ъ» в сентябре 2017 года говорил летный директор «Аэрофлота» Игорь Чалик.

В августе 2018 года «Аэрофлот» обратился в Минтранс с предложением изменить систему подготовки пилотов. В частности, перевозчик просит разрешить готовить пилотов на базе учебных центров авиакомпаний.

Пилотов не хватает
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