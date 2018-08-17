Российские мясники попросили правительство помочь повысить цены

По информации издания, письмо мясников поступило в аппарат Гордеева, и в ближайшее время он даст поручение разобраться в ситуации. Отмечается, что мясопереработчики попросили также разобраться с ценами на сырье: по информации союза, с начала года свинина подорожала на 30 процентов, курятина — на 35 процентов, отечественная говядина — на 10 процентов, импортная — на 25 процентов. Причиной роста цен они называют ограничение импорта.