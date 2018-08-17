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11:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы последствия от санкций США против госдолга России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) пришло к выводу, что санкции США против российского госдолга в случае их введения могут привести к оттоку 8−10 процентов инвесторов из российских суверенных долговых бумаг. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

По оценке АКРА, восемь процентов российского госдолга держат американские резиденты, которые в случае введения санкций точно избавятся от российских долговых бумаг. Кроме того, аналитики с большой долей вероятности готовы исключить из списка держателей норвежский суверенный фонд GPFG, объявивший об изменениях в своей инвестиционной политике. На начало 2018 года его доля в госдолге России составляла 1,4 процента.

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В АКРА также указывают, что вложения в госдолг могут сократиться и до 12 процентов в случае, если учитывать не только санкции, но и переоценку рисков вложений в развивающиеся рынки. В этом случае равновесные ставки рублевых заимствований России вырастут на 0,5−0,8 процентного пункта.

В начале августа США одобрили расширение санкций в отношении России за использование запрещенных видов вооружения и допустили их распространение на государственный долг России.

Россия выбыла из списка 33 крупнейших держателей американских долговых бумаг в середине июля. По информации Министерства финансов США, с марта по май Москва избавилась от облигаций на сумму 80 миллиардов долларов, однако после этого перестала снижать свою долю.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22 августа. И это только начало.

Вложения иностранцев в госдолг России достигли рекорда
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15 марта© Ньюстюб
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