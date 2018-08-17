РСПП предупредил о риске дефолта некоторых компаний из-за инициативы Белоусова

Источник: РИА "Новости"

Ранее Белоусов предложил изучить возможность изъятия в бюджет доходов металлургических, химических и горнометаллургических компаний, которые были получены из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры» и ослабления рубля. Если рентабельность нефтяной и газовой отраслей выровнять, то бюджет получит 513,66 млрд руб., сообщал Белоусов в письме президенту Владимиру Путину. Это необходимо для выравнивания налоговой нагрузки, пояснял помощник президента «Ведомостям».

Однако, по мнению РСПП, инициатива Белоусова нарушает основные принципы налоговой системы и предпринимательской деятельности. Она может привести к сокращению инвестиционных и социальных программ. «Компании столкнутся с общим кризисом кредитоспособности и платежеспособности», — считают в РСПП.

Эти негативные последствия повлияют на конкурентоспособность и лидирующие позиции российских компаний на мировом рынке. В конечном счете отрицательный эффект скажется на смежных отраслях и приведет к сокращению налоговой базы и снижению темпов роста ВВП.

Ранее РСПП направил письма с критикой инициативы Белоусова в пять министерств и премьер-министру Дмитрию Медведеву. В четверг, 16 августа состоялось внеочередное заседание Комитета РСПП по налоговой политике. На заседании представители химических, металлургических и нефтехимических компаний обсудили инициативу и пришли к выводу, что изъятие финансовых средств у наиболее эффективных компаний системообразующих отраслей экономики отнимет стимулы к повышению эффективности и производительности предприятий.

Инициатива Белоусова не позволит исполнить майский указ президента в части прорывного развития отраслей и наращивания экспорта несырьевых товаров.

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О том, что Белоусов 24 августа собирается лично встретиться с руководителями металлургических, горнодобывающих и химических компаний, у которых он предложил изъять свыше 500 млрд руб. доходов, «Ведомостям» рассказали сотрудники трех из 14 компаний, попавших в составленный Белоусовым список. На встречу были приглашены именно эти 14 компаний, уточнил один из собеседников «Ведомостей». По его мнению, Белоусову вряд ли удастся собрать даже половину приглашенных.