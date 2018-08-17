Песков назвал логичным обсуждение идеи об изъятии допдоходов с компаниями

Это нормально, это же диалог, это обсуждение вопроса. Вы знаете, что никаких решений на этот счет не принималось, решено проработать этот вопрос, и, конечно, прорабатывать вопрос без диалога с компаниями было бы нелогично.

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ