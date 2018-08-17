Песков назвал логичным обсуждение идеи об изъятии допдоходов с компаниями
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Приглашение руководители компаний, фигурирующих в списке для изъятия дополнительных доходов, логично и является нормальной практикой, считает
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Приглашение руководители компаний, фигурирующих в списке для изъятия дополнительных доходов, логично и является нормальной практикой, считает
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов предложил рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. В четверг стало известно, что ряд руководителей этих компаний приглашены 24 августа на встречу с Белоусовым.
Это нормально, это же диалог, это обсуждение вопроса. Вы знаете, что никаких решений на этот счет не принималось, решено проработать этот вопрос, и, конечно, прорабатывать вопрос без диалога с компаниями было бы нелогично.
Исходя из текста письма Белоусова, которое имеется в распоряжении РИА Новости, под дополнительное изъятие могут попасть «Евраз», НЛМК, «Норникель», «Северсталь», ММК, «Металлоинвест», СУЭК, «Мечел», «Алроса», «Полюс», «Сибур», «Фосагро», «Уралкалий», «Акрон».
Песков также добавил, что ему ничего не известно о готовящейся встрече Белоусова с представителями бизнеса.