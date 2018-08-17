Аналитики оценили влияние санкций на российские нефтегазовые компании

Источник: Reuters

Новые санкции США против России окажут ограниченное влияние на ее нефтегазовую промышленность, поскольку российские компании сумели снизить зависимость от западного финансирования, партнерства с иностранными корпорациями и снижают зависимость от импортных технологий. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на профильных аналитиков.

Как отмечает издание, введенные в 2014 году против России западные санкции из-за присоединения Крыма на первых порах осложнили работу российских нефтегазовых компаний, которые закупали за рубежом технологии и оборудование для разработки сланцевых, шельфовых и арктических месторождений.

Несмотря на то что эти меры смогли замедлить реализацию ряда сложных проектов, они не остановили развитие нефтяной и газовой промышленности страны. Об этом свидетельствует рекордный рост добычи нефти на уровне 11,2 миллиона баррелей в день по итогам июля текущего года и благоприятные прогнозы на будущее.

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«С 2014 года российская нефтяная промышленность фактически прекратила заимствование у западных [финансовых] институтов, вместо этого полагаясь на собственные денежные потоки и кредитование от государственных банков при разработке технологий для замены тех услуг, когда-то поставляемых западными компаниями», — пишет информационное агентство.

Как отмечает Reuters, на нефтегазовую промышленность России не оказало принципиального влияния появление сообщений о подготовке США новых ограничительных мер. Американские сенаторы окрестили документ «законопроектом из ада», в свою очередь российский МИД назвал новые санкции «драконовскими». Тем не менее новости о введении Вашингтоном нового пакета санкций вызвали обвал российской валюты и фондового рынка. Однако даже на этом фоне акции российских нефтегазовых компаний сумели вырасти на 2%, продемонстрировав рост на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Основной драйвер прибыльности российского нефтяного сектора — цена на нефть, выраженная в рублях, и она в настоящее время бьет новые рекорды по мере ослабления рубля. Следовательно, шумиха вокруг санкций часто даже оказывает положительное влияние на российские нефтяные запасы. Дмитрия Маринченко Fitch Ratings, цитата по Reuters

По оценке издания, нанести более ощутимый вред нефтегазовой промышленности страны мог бы «иранский сценарий» — полный запрет на покупку российской нефти. Однако с учетом того, что Россия поставляет на мировой рынок 11% этого ресурса, подобный запрет привел бы к серьезному росту цен на нефть и ударил бы по положению самих США, которые продолжают оставаться крупнейшим ее потребителем в мире.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) также оценило эффект от ожидаемых со стороны США новых санкций. Его эксперты просчитали потенциальные потери России в случае введения ограничительных мер по отношению к государственному долгу страны, написало РБК со ссылкой на обзор агентства.

Согласно данным отчета, резиденты из США держат 8% российского государственного долга, и они точно выйдут из актива, если он подпадет под действие санкций. Кроме американских инвесторов отказаться от российских долговых бумаг может норвежский суверенный инвестиционный фонд GPFG, доля которого составляет около 1,4%.

Самая значительная доля российских долговых бумаг — 66% — это резиденты России, еще 7% приходится на граждан Люксембурга. Агентство не смогло получить информацию о 13% держателей государственного долга.

С учетом возможности введения санкций со стороны США, а также переоценки инвесторами вложений в рынки развивающихся стран из-за роста процентных ставок в развитых странах и набирающих обороты торговых войн — спрос на бумаги российского государственного долга может снизиться на 10%. В таком случае, отмечают эксперты АКРА, ставки рублевых заимствований со стороны государства могут вырасти на 0,5−0,8 процентных пункта.

8 августа госсекретарь США Майкл Помпео подписал постановление, которое вводит в отношении России санкции из-за отравления семьи Скрипалей в Великобритании. На первом этапе Штаты планируют отказаться от поставок всех «чувствительных» для российской национальной безопасности товаров и технологий. Вторая часть ограничительных мер предусматривает угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полной приостановки. Решение относительно ввода второй части санкций Вашингтон примет через 90 дней после начала действия первого пакета, в случае если Москва не выполнит выдвигаемые ей условия — прекратить использование и дать гарантии неприменения химического и биологического оружия.