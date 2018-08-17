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14:27 (мск), источник: ТАСС

Песков: финансовая система РФ абсолютно стабильна, несмотря на волатильность курса рубля

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Несмотря на разнонаправленную динамику курса рубля, финансовая и экономическая система РФ абсолютно стабильна. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Источник: Reuters

«Идет разнонаправленная динамика. Определенная волатильность есть, но хотел бы напомнить заявления наших руководителей экономического блока, что финансовая и экономическая система в стране абсолютно стабильна», — отвечая на вопрос, вызывает в Кремле беспокойство ослабление курса рубля в последние дни.

С начала августа до максимума торгов 13 августа на уровне 68,66 рубля курс доллара вырос почти на 10%. При этом падение рубля к евро за тот же период времени оказалось менее существенным и составило 6,8%, а единая европейская валюта поднималась до 78,15 рубля. Тем не менее, начиная с 14 августа рубль начал отыгрывать потери и 17 августа курс доллара торгуется на отметке 67,55 рубля, а евро — на уровне 76,85 рубля.

Основное давление на акции российских компаний и рубль в августе оказывали опасения о введении очередных санкций США.

В частности, на минувшей неделе стало известно о том, что администрация США с 22 августа вводит санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Как отметил ранее представитель Госдепартамента, через 90 дней американские власти примут решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд выдвинутых ей условий. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту со Скрипалями.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22 августа. И это только начало.

Следите за развитием темы«Падение курса рубля»
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