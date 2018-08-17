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15:01 (мск), источник: ТАСС

Visa объяснила свое требование по бесконтактным банкоматам трендом на рынке РФ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Международная платежная система Visa объяснила свое требование по внедрению бесконтактных технологий в банкоматы кредитных организаций, с которыми сотрудничает, трендом на подобные технологии в России.

Источник: AP 2018

«Развитие бесконтактных платежей, в том числе и бесконтактных банкоматов, является одним из элементов программы Visa, что отражает текущий тренд на российском платежном рынке. Достаточно отметить, что за последние два года доля бесконтактных платежей выросла с 2% до 42% (по данным Visa за июль 2018 года)», — сказали ТАСС в пресс- службе Visa.

В компании также отметили, что Visa регулярно совершенствует функционал платежной инфраструктуры.

«В этом году Visa объявила о запуске очередной программы мер, которая позволит нам в партнерстве с финансовыми организациями создать необходимые условия для развития электронной коммерции», — пояснили в пресс-службе.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на двух банкиров сообщила, что Visa потребовала, чтобы все банкоматы, устанавливаемые или обновляемые после 18 апреля 2020 года, принимали бесконтактные карты и бесконтактные устройства. По данным издания, платежная система установила это требования специально для России.

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