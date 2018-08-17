Visa объяснила свое требование по бесконтактным банкоматам трендом на рынке РФ

Источник: AP 2018

«Развитие бесконтактных платежей, в том числе и бесконтактных банкоматов, является одним из элементов программы Visa, что отражает текущий тренд на российском платежном рынке. Достаточно отметить, что за последние два года доля бесконтактных платежей выросла с 2% до 42% (по данным Visa за июль 2018 года)», — сказали ТАСС в пресс- службе Visa.

В компании также отметили, что Visa регулярно совершенствует функционал платежной инфраструктуры.

«В этом году Visa объявила о запуске очередной программы мер, которая позволит нам в партнерстве с финансовыми организациями создать необходимые условия для развития электронной коммерции», — пояснили в пресс-службе.