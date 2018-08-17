Правительство против идеи Белоусова изымать сверхприбыли у бизнеса
Все решения по донастройке налоговой системы России уже приняты, а дополнительное увеличение нагрузки на бизнес не обсуждается, сообщили в Минфине.
Все решения по донастройке налоговой системы России уже приняты, а дополнительное увеличение нагрузки на бизнес не обсуждается, сообщили в Минфине.
«Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли. Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается», — сказал «РИА Новости»
24 августа в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) пройдет совещание с участием первого
Напомним, Андрей Белоусов предложил изымать сверхприбыли металлургических и химических компаний для исполнения нового майского указа президента. Владимир Путин одобрил проработку этой инициативы, окончательного решения еще нет. Бизнес сразу раскритиковал эту идею. По информации «Ъ», не поддерживают ее и в Минпромторге, Минэкономики и Минприроды.
Подробнее о предстоящей встрече — в публикации «Ъ» «Сверхприбыли требуют в Кремль».