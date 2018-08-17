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15:51 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Правительство против идеи Белоусова изымать сверхприбыли у бизнеса

Все решения по донастройке налоговой системы России уже приняты, а дополнительное увеличение нагрузки на бизнес не обсуждается, сообщили в Минфине.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли. Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается», — сказал «РИА Новости» пресс-секретарь главы Минфина Андрей Лавров.

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24 августа в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) пройдет совещание с участием первого вице-премьера России — министра финансов Антона Силуанова, помощника президента Андрея Белоусова и представителей крупного бизнеса. Там будет обсуждаться выработка стимулов и создание условий для того, чтобы дополнительная прибыль, полученная рядом предприятий в результате снижения курса рубля, осталась в российской экономике и была направлена на инвестиции и развитие и создание рабочих мест.

Напомним, Андрей Белоусов предложил изымать сверхприбыли металлургических и химических компаний для исполнения нового майского указа президента. Владимир Путин одобрил проработку этой инициативы, окончательного решения еще нет. Бизнес сразу раскритиковал эту идею. По информации «Ъ», не поддерживают ее и в Минпромторге, Минэкономики и Минприроды.

Подробнее о предстоящей встрече — в публикации «Ъ» «Сверхприбыли требуют в Кремль».

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