Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Водитель «Икаруса», в ДТП с которым погиб Цой, сделал заявление
Арбенина рассказала о своей нетрадиционной сексуальной ориентации
СМИ: сыновья Брэда Питта не хотят его видеть
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Лив Тайлер снялась в атмосферной фотосессии для глянца
Паника и банкротстваКак россияне встречали дефолт 1998 года
Водитель «Икаруса», в ДТП с которым погиб Цой, сделал заявление
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года
Юлии Высоцкой — 45: за что мы ее любим
Волочкова снялась обнаженной, а купальник нарисовала - СМИ
“Боеголовки”: Лопырева показала фото с бюстом
«Постаревшего» Максима Виторгана не узнали поклонники
Лив Тайлер снялась в атмосферной фотосессии для глянца
Панин в поношенных женских трусах предстал во всей красе
Абсолютная чемпионка ОИ по гимнастике умерла
В Москве телеведущий расстрелял ковырявшегося в его машине соседа
Ангелина Вовк рассказала о бесчинстве гаишников
Фоторепортажи
16В Италии обрушился автомобильный мост
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
21:15 (мск), источник: RNS

Реальные располагаемые доходы россиян в июле снизились на 4,7% в сравнении с июнем

Реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) россиян в июле 2018 года снизились на 4,7% по сравнению с июнем, сообщает Росстат

Источник: Reuters

При этом ранее, в июне по сравнению с маем, показатель увеличился на 10,1%.

В годовом выражении реальные располагаемые доходы выросли в июле на 2%, в первом полугодии — на 2,6%. Данные приводятся без учета единовременной выплаты (ЕВ) пенсионерам в 2017 году. С учетом прошлогодней ЕВ показатель в первом полугодии 2018 года вырос на 1,7% в годовом выражении.

Денежные доходы в среднем на душу населения в июле выросли в годовом выражении на 5,1%, в месячном выражении — снизились на 3,4%, до 32 303 руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата в номинальном выражении в июле составила 42 640 руб. — на 10,7% больше, чем в июле 2017 года и на 7% меньше по сравнению с июнем 2018 года.

Читайте также:

«Фанимани»: В чем измерять зарплаты россиян
Во время загрузки произошла ошибка.
29 июля© Ньюстюб
 Названы города отправления поездов в Крым
Роскачество рассказало, как выбрать правильный рюкзак для школьников
Правительство отвергло план изъятия 500 млрд рублей у бизнеса
ISU обнулил все мировые рекорды в фигурном катании
Путин внес кандидатуры на пост глав Ингушетии, Дагестана и ЯНАО
Захарова пошутила про деньги Госдепа для Сирии
«Самый бедный в мире бывший президент» отказался еще и от пенсии
Кто такая Карин Кнайсль и почему Путин едет на ее свадьбу
Конец «Начала»: раскрыта тайна волчка героя Ди Каприо
Спорт
«Оренбург» вышел на первое место в чемпионате России по футболу Подопечные Владимира Федотова одержали волевую победу над махачкалинским «Анжи» в гостевом матче четвертого тура
Hi-Tech
Белорусский студент стал лучшим программистом в мире В пятый раз подряд.
Авто
Работники АВТОВАЗа получили стильные кеды с секретом (фото) Специальная обувь давно является обязательным требованием альянса Renault-Nissan, но теперь это еще действительно стильно
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года Очередной рейтинг звезд, которые зарабатывают больше других коллег, составил журнал Forbes
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Леди
Гагарина, Башаров: кто еще встретил свою любовь в Интернете Семь невероятных историй, в которых знакомство в Сети переросло в настоящие отношения.
Дети
Лепс показал всех своих детей (фото) Певец проводит время с семьей.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь