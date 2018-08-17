Реальные располагаемые доходы россиян в июле снизились на 4,7% в сравнении с июнем

Источник: Reuters

При этом ранее, в июне по сравнению с маем, показатель увеличился на 10,1%.

В годовом выражении реальные располагаемые доходы выросли в июле на 2%, в первом полугодии — на 2,6%. Данные приводятся без учета единовременной выплаты (ЕВ) пенсионерам в 2017 году. С учетом прошлогодней ЕВ показатель в первом полугодии 2018 года вырос на 1,7% в годовом выражении.

Денежные доходы в среднем на душу населения в июле выросли в годовом выражении на 5,1%, в месячном выражении — снизились на 3,4%, до 32 303 руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата в номинальном выражении в июле составила 42 640 руб. — на 10,7% больше, чем в июле 2017 года и на 7% меньше по сравнению с июнем 2018 года.