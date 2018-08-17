ЦБ связывает заметное изменение курса рубля с крупными дивидендными выплатами

То, что крупные дивиденды могут влиять на курс рубля, связано с тем, что часть экспортно ориентированных компаний продают валюту, чтобы профинансировать выплату дивидендов, что, в свою очередь, приводит к укреплению рубля. В то же время, среди держателей акций российских компаний значительную долю составляют иностранные инвесторы. «После получения дивидендов они конвертируют их в валюту, тем самым способствуя снижению курса рубля», — говорится в обзоре ЦБ.