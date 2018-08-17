ЦБ связывает заметное изменение курса рубля с крупными дивидендными выплатами

В конце июля-начале августа на российском рынке завершается период выплаты дивидендов, напоминают эксперты ЦБ. «В этом году объем утвержденных дивидендов примерно на 30% превысил объем выплат предыдущего года», — отмечается в документе.
То, что крупные дивиденды могут влиять на курс рубля, связано с тем, что часть экспортно ориентированных компаний продают валюту, чтобы профинансировать выплату дивидендов, что, в свою очередь, приводит к укреплению рубля. В то же время, среди держателей акций российских компаний значительную долю составляют иностранные инвесторы. «После получения дивидендов они конвертируют их в валюту, тем самым способствуя снижению курса рубля», — говорится в обзоре ЦБ.
Потенциал роста потребкредитования ограничен из-за увеличения доли ипотеки и ужесточения регулирования, считают в ЦБ.
«В среднесрочной перспективе потенциал роста потребительского кредитования ограничен за счет продолжающегося замещения ипотекой и ужесточения регулирования по ряду категорий необеспеченных потребительских кредитов», — говорится в обзоре.
Напомним, 10 августа рубль на открытии торгов пробил уровень 67 руб./$, прибавив почти 50 коп. В таких условиях фондовые индексы снизились на 1−2,4%. Центробанк сократил объем выкупаемой для Минфина валюты, отметив, что повышенная в последние дни волатильность курса рубля является «естественной реакцией финансового рынка на новости о санкциях».