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17:47 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ЦБ связывает заметное изменение курса рубля с крупными дивидендными выплатами

Крупные дивидендные выплаты могут приводить к заметному изменению курса рубля, говорится в документе Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» (pdf).

ЦБ: $ 66.8757   -0.02 € 76.1848   +0.13 ММВБ: $ 67.4625   +0.66 € 76.9950   +1.02
Источник: Reuters

В конце июля-начале августа на российском рынке завершается период выплаты дивидендов, напоминают эксперты ЦБ. «В этом году объем утвержденных дивидендов примерно на 30% превысил объем выплат предыдущего года», — отмечается в документе.

То, что крупные дивиденды могут влиять на курс рубля, связано с тем, что часть экспортно ориентированных компаний продают валюту, чтобы профинансировать выплату дивидендов, что, в свою очередь, приводит к укреплению рубля. В то же время, среди держателей акций российских компаний значительную долю составляют иностранные инвесторы. «После получения дивидендов они конвертируют их в валюту, тем самым способствуя снижению курса рубля», — говорится в обзоре ЦБ.

Потенциал роста потребкредитования ограничен из-за увеличения доли ипотеки и ужесточения регулирования, считают в ЦБ.

«В среднесрочной перспективе потенциал роста потребительского кредитования ограничен за счет продолжающегося замещения ипотекой и ужесточения регулирования по ряду категорий необеспеченных потребительских кредитов», — говорится в обзоре.

Напомним, 10 августа рубль на открытии торгов пробил уровень 67 руб./$, прибавив почти 50 коп. В таких условиях фондовые индексы снизились на 1−2,4%. Центробанк сократил объем выкупаемой для Минфина валюты, отметив, что повышенная в последние дни волатильность курса рубля является «естественной реакцией финансового рынка на новости о санкциях».

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22 августа. И это только начало.

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