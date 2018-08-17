Топ-менеджерам нефтегазовой отрасли опять повысили зарплату

Источник: AP 2018

«Это довольно неправильная и неприятная тенденция, потому что сейчас и с точки зрения политической конъюнктуры, и с точки зрения принципа справедливости, который государство должно отстаивать, повышение выплат членам советов директоров и членам правлений для различного рода компаний, как государственных, так и частных, является скорее негативным и раздражающим граждан фактором, — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. — Государство, конечно, должно внимательно за этим следить. В первую очередь, конечно, корпорации работают на прибыль. Но они не могут не учитывать политический резонанс, который сегодня вызывает их бухгалтерия».

Наибольший рост вознаграждения членам правления в январе-июне продемонстрировал «Лукойл» — почти до 4,9 миллиарда рублей, свидетельствуют данные квартальной отчетности компании.

В правлении «Лукойла» 14 человек, таким образом, выплаты на каждого топ-менеджера составили рекордные 350 миллионов рублей — самый высокий показатель в отрасли. Обращает на себя внимание тот факт, что по сравнению с первым полугодием 2017 года вознаграждение руководства компании выросло более чем в восемь раз.

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Необходимо отметить, что в I полугодии 2018 года «Лукойл» получил чистую прибыль в размере 86,5 миллиарда рублей, что на 29,1 миллиарда руб., или на 25,1 процента меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года вознаграждение членов совета директоров и правления «Газпром нефти» составило около 1,4 миллиарда рублей, а за аналогичный период 2017 года руководству компании было выплачено всего 967 миллионов рублей. Что же касается вознаграждения топ-менеджеров ее материнской компании — «Газпрома» то оно не ограничивается выплатами самой монополии: члены правления также получают компенсации за участие в управлении многочисленными дочерними обществами монополии. Поэтому итоговые выплаты оказываются выше отчетных. Глава «Газпрома» Алексей Миллер уже много лет является одним из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России, а в 2015 году даже возглавил рейтинг: по данным журнала Forbes, ежегодный доход руководителя «национального достояния» составил 27 миллионов долларов.

Частная газодобывающая компания «Новатэк» увеличила вознаграждения своим топ-менеджерам на 48 процентов — до 2,1 миллиарда рублей, а «Транснефть» — на 36 процентов, до 895 миллионов рублей.

При этом за шесть месяцев 2018 года чистая прибыль «Транснефти» по сравнению с шестью месяцами 2017 года снизилась на 85,06 процента.