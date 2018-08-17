Минстрой назвал стоимость достройки объектов Urban Group

Об этом говорится в обосновании к проекту постановления правительства об утверждении правил предоставления субсидий Фонду защиты дольщиков из резервного фонда. Соответствующий документ размещен на портале нормативно-правовых актов.
Из резервного фонда правительства уже было выделено на эти цели 3 млрд руб. «Таким образом, размер обязательств Российской Федерации составляет 11,6 млрд руб.», — говорится в обосновании.
Ранее заместитель министра строительства Никита Стасишин заявлял, что порядка 30 млрд руб. потребуется на достройку домов, подготовку документации, эксплуатационные расходы и порядка 24 млрд руб. — на завершение социальных объектов.
В начале августа правительство утвердило «дорожную карту» достройки объектов Urban Group. Согласно документу, все дома и объекты инфраструктуры застройщика планируется достроить до конца 2022 г. за счет Фонда защиты прав дольщиков, бюджета Подмосковья и федеральных средств.