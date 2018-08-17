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22:07 (мск), источник: Ведомости

Минстрой назвал стоимость достройки объектов Urban Group

Достройка жилых домов и социальных объектов обанкротившегося подмосковного застройщика Urban Group потребует вложения 59 млрд руб. При этом правительство возьмет на себя обязательства в размере 14,6 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в обосновании к проекту постановления правительства об утверждении правил предоставления субсидий Фонду защиты дольщиков из резервного фонда. Соответствующий документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

Из резервного фонда правительства уже было выделено на эти цели 3 млрд руб. «Таким образом, размер обязательств Российской Федерации составляет 11,6 млрд руб.», — говорится в обосновании.

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Все объекты Urban Group планируется достроить до конца 2022 года

Ранее заместитель министра строительства Никита Стасишин заявлял, что порядка 30 млрд руб. потребуется на достройку домов, подготовку документации, эксплуатационные расходы и порядка 24 млрд руб. — на завершение социальных объектов.

В начале августа правительство утвердило «дорожную карту» достройки объектов Urban Group. Согласно документу, все дома и объекты инфраструктуры застройщика планируется достроить до конца 2022 г. за счет Фонда защиты прав дольщиков, бюджета Подмосковья и федеральных средств.

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