Минстрой назвал стоимость достройки объектов Urban Group

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в обосновании к проекту постановления правительства об утверждении правил предоставления субсидий Фонду защиты дольщиков из резервного фонда. Соответствующий документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

Из резервного фонда правительства уже было выделено на эти цели 3 млрд руб. «Таким образом, размер обязательств Российской Федерации составляет 11,6 млрд руб.», — говорится в обосновании.

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Ранее заместитель министра строительства Никита Стасишин заявлял, что порядка 30 млрд руб. потребуется на достройку домов, подготовку документации, эксплуатационные расходы и порядка 24 млрд руб. — на завершение социальных объектов.