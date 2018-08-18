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02:20 (мск), источник: BFM.ru

Очередной этап либерализации валютного контроля вызывает много вопросов

Минфин подготовил законопроект, снимающий некоторые ограничения на проведение операций по счетам в иностранных банках и отменяющий репатриацию экспортной выручки компаний. В чем загвоздка?

Источник: AP 2018

Очередной этап либерализации валютного контроля: Минфин подготовил законопроект, который снимает ряд ограничений на проведение операций по счетам в иностранных банках и отменяет репатриацию экспортной выручки компаний. Но при детальном разборе инициатив понятно, что о полной либерализации речи не идет. Почему это пока только намеки?

Надя Грошева экономический обозреватель Business FM:

«Во-первых, есть пункт о том, что экспортеры могут не возвращать выручку, которую они получают за рубежом. Как известно, сейчас всю валютную выручку возвращают обратно в Россию, переводят в рубли, и это является большим ограничением для развития этого бизнеса за рубежом. Так вот, есть инициатива разрешить не возвращать, но при этом есть оговорка, что это касается расчетов в рублях. Но, как известно, все расчеты по нефтегазовым экспортным операциям происходят в валюте, поэтому, возможно, эта инициатива должна побудить такие компании совершать свои расчеты в рублях, но, чтобы совершать в рублях, должна и вторая сторона, которая является покупателем, тоже иметь эти рубли, чтобы рассчитываться с экспортерами. Поэтому пока это какая-то очень отдаленная перспектива, здесь несколько пунктов для либерализации для физических лиц. Но пока это только намеки на либерализацию.

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Например, есть сейчас ограничение, что граждане России не могут на свои иностранные счета напрямую получать деньги от нерезидентов. И в этом законопроекте есть пункт, который позволяет получать средства напрямую на свои зарубежные счета по тем банкам, которые входят в ОЭСР и ФАТФ, и это очень логично, потому что осенью этого года начнется автоматический обмен налоговой информацией, и, собственно, ФНС и так будет получать все сведения по резидентам России, по их валютным операциям, и, в принципе, этот пункт и так не будет иметь никакого смысла".

Еще один важный пункт разрешает не предоставлять россиянам отчетность по своим иностранным счетам. Но законопроект освобождает от этой обязанности только тех держателей счетов, у которых оборот не превышает 600 тысяч рублей в год. Этот пункт, по мнению Нади Грошевой, пока ничем не поможет тем, кто работает за рубежом. Как правило, их зарплаты гораздо больше. А значит, им все равно придется отчитываться.

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