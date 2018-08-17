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17 августа, источник: Интерфакс

Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU — Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в пятницу подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах, оставив их на последней ступени инвестиционного уровня — «BBB-«.

Источник: Reuters

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз — «позитивный».

Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валютах были подтверждены на отметке «F3», потолок странового рейтинга — «BBB-», рейтинги эмитента долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах — «BBB-«.

Рейтинги РФ учитывают хорошие сбалансированность бюджета и внешнее финансирование, а также эффективную экономическую политику против ослабления перспектив роста по сравнению с конкурентами, но при этом высокую зависимость от сырьевых товаров, слабые стандарты управления и геополитическую напряженность.

«Прогноз “позитивный” отражает продолжающийся прогресс в осуществляемой государством экономической политике, которую поддерживают возросшая гибкость обменного курса рубля, приверженность таргетированию инфляции и взвешенная фискальная стратегия», — отмечается в сообщении.

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