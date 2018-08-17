Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом

Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валютах были подтверждены на отметке «F3», потолок странового рейтинга — «BBB-», рейтинги эмитента долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах — «BBB-«.

Рейтинги РФ учитывают хорошие сбалансированность бюджета и внешнее финансирование, а также эффективную экономическую политику против ослабления перспектив роста по сравнению с конкурентами, но при этом высокую зависимость от сырьевых товаров, слабые стандарты управления и геополитическую напряженность.