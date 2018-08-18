Российскую экономику похвалили за игнорирование санкций
Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на
Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на
«Российская экономика хорошо справилась с новым пакетом санкций США, объявленных в апреле, несмотря на изначальное непостоянство», — заявили аналитики. В качестве положительных сторон агентство отметило сильный баланс, надежные внешние финансы и заслуживающую доверия макроэкономическую политику России.
Fitch ожидает, что рост ВВП России в 2018 году достигнет 1,8 процента, а в следующем — замедлится до 1,5 процента.
Первый
Ранее 17 августа Росстат подсчитал, что суммарная задолженность российских работодателей перед работниками по состоянию на 1 августа равняется 3,4 миллиарда рублей. Это на 20,9 процента больше, чем месяцем ранее. Также выяснилось, что реальные зарплаты в июле 2018 года резко упали по сравнению с июнем.