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00:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Российскую экономику похвалили за игнорирование санкций

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз агентства.

«Российская экономика хорошо справилась с новым пакетом санкций США, объявленных в апреле, несмотря на изначальное непостоянство», — заявили аналитики. В качестве положительных сторон агентство отметило сильный баланс, надежные внешние финансы и заслуживающую доверия макроэкономическую политику России.

Fitch ожидает, что рост ВВП России в 2018 году достигнет 1,8 процента, а в следующем — замедлится до 1,5 процента.

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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов отреагировал на решение агентства, заявив, что приветствует сохранение позитивного прогноза по суверенному рейтингу России. «В условиях волатильности на развивающихся рынках, сопровождающейся постоянными угрозами усилить санкционное давление на Россию, такое решение агентства является признанием устойчивости нашей экономики к внешним шокам и высокой оценкой качества макроэкономического регулирования в РФ», — сказал он.

Ранее 17 августа Росстат подсчитал, что суммарная задолженность российских работодателей перед работниками по состоянию на 1 августа равняется 3,4 миллиарда рублей. Это на 20,9 процента больше, чем месяцем ранее. Также выяснилось, что реальные зарплаты в июле 2018 года резко упали по сравнению с июнем.

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Во время загрузки произошла ошибка.
26 февраля© Ньюстюб
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