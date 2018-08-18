Российскую экономику похвалили за игнорирование санкций

«Российская экономика хорошо справилась с новым пакетом санкций США, объявленных в апреле, несмотря на изначальное непостоянство», — заявили аналитики. В качестве положительных сторон агентство отметило сильный баланс, надежные внешние финансы и заслуживающую доверия макроэкономическую политику России.

Fitch ожидает, что рост ВВП России в 2018 году достигнет 1,8 процента, а в следующем — замедлится до 1,5 процента.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов отреагировал на решение агентства, заявив, что приветствует сохранение позитивного прогноза по суверенному рейтингу России. «В условиях волатильности на развивающихся рынках, сопровождающейся постоянными угрозами усилить санкционное давление на Россию, такое решение агентства является признанием устойчивости нашей экономики к внешним шокам и высокой оценкой качества макроэкономического регулирования в РФ», — сказал он.