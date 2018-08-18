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09:23 (мск), источник: Фонтанка

Миллиард из резервного фонда правительства потратят на сокращение дефицита бюджета Петербурга

В Смольном определились, куда потратят выделенный Петербургу из резервного фонда правительства РФ 1,06 млрд рублей.

Источник: Reuters

Дотации бюджету Санкт-Петербурга из федерального бюджета в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций в размере 1,063 млрд рублей будут направлены на сокращение дефицита бюджета Санкт-Петербурга, — рассказали «Фонтанке» в Комитете финансов Северной столицы.

Бюджет города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов был утвержден с максимальным дефицитом в размере 10% от доходов бюджета Санкт-Петербурга — без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета. В настоящее время ведется работа по подготовке его корректировки на 2018 год.

Основными задачами корректировки являются сокращение дефицита бюджета Санкт-Петербурга и, как следствие, объема привлечения государственного долга, а также перераспределение расходов бюджета Санкт-Петербурга на реализацию приоритетных направлений, по которым требуется увеличение ассигнований за счет оптимизации расходов и использования планируемой в 2018 году экономии бюджетных средств, — добавили в Комитете.

«Фонтанка» писала о том, что губернаторская поправка ко второму чтению увеличила расходы бюджета на 4 млрд рублей (до 591,5 млрд) и нарастила дефицит до 52,9 млрд рублей. Это 10% от доходной части казны (529,4 млрд рублей) — максимальная планка, выставленная Министерством финансов России.

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