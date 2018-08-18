Миллиард из резервного фонда правительства потратят на сокращение дефицита бюджета Петербурга
В Смольном определились, куда потратят выделенный Петербургу из резервного фонда правительства РФ 1,06 млрд рублей.
В Смольном определились, куда потратят выделенный Петербургу из резервного фонда правительства РФ 1,06 млрд рублей.
Дотации бюджету
Бюджет города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов был утвержден с максимальным дефицитом в размере 10% от доходов бюджета
Основными задачами корректировки являются сокращение дефицита бюджета
«Фонтанка» писала о том, что губернаторская поправка ко второму чтению увеличила расходы бюджета на 4 млрд рублей (до 591,5 млрд) и нарастила дефицит до 52,9 млрд рублей. Это 10% от доходной части казны (529,4 млрд рублей) — максимальная планка, выставленная Министерством финансов России.