Николас Мадуро увеличил минимальную зарплату в Венесуэле в 60 раз
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении размера минимальной заработной платы почти в 60 раз. Он сообщил, что минимальная зарплата составит половину криптовалюты петро.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении размера минимальной заработной платы почти в 60 раз. Он сообщил, что минимальная зарплата составит половину криптовалюты петро.
Напомним, гиперинфляция и падение нефтедобычи вынудили власти Венесуэлы инициировать масштабную денежную реформу — 20 августа будет проведена деноминация (с купюр будут убраны пять нулей), а новая валюта — суверенный боливар — будет привязана к венесуэльской криптовалюте петро.
По словам господина Мадуро, один петро будет стоить $60 или 3,6 тыс. суверенных боливаров. Таким образом, минимальная зарплата составит 1,8 тыс. новых боливаров. Как отмечает El Nacional, сейчас ее размер — 30 новых боливаров.
О денежной реформе — в материале «Ъ» «Боливар избавят от нулей».