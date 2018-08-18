Николас Мадуро увеличил минимальную зарплату в Венесуэле в 60 раз

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Напомним, гиперинфляция и падение нефтедобычи вынудили власти Венесуэлы инициировать масштабную денежную реформу — 20 августа будет проведена деноминация (с купюр будут убраны пять нулей), а новая валюта — суверенный боливар — будет привязана к венесуэльской криптовалюте петро.

По словам господина Мадуро, один петро будет стоить $60 или 3,6 тыс. суверенных боливаров. Таким образом, минимальная зарплата составит 1,8 тыс. новых боливаров. Как отмечает El Nacional, сейчас ее размер — 30 новых боливаров.