Германия не откажется от «Северного потока — 2» из-за США, заявили в СДПГ
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Германия не откажется от договоренностей в энергетической сфере
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Германия не откажется от договоренностей в энергетической сфере
Речь, в частности, идет о газопроводе «Северный поток — 2», который, как напомнила Налес, строит европейский консорциум.
Мы не можем позволить того, чтобы нас отговаривали от наших соглашений в сфере энергетической политики только потому, что американский президент не может с этим смириться.
«Мы получаем энергопоставки от многих стран. Еще один газопровод не сделает нас зависимыми от России», — добавила она.
Ранее президент США Дональд Трамп обрушился на Германию с критикой за то, что та платит миллиарды за российский газ и планирует построить для него новый трубопровод, тогда как Соединенные Штаты должны защищать ее как союзника по НАТО и тратить на оборону непропорционально больше Берлина. По мнению Трампа, Германия полностью контролируется Россией через поставки газа.
Кроме того, американские власти не раз заявляли, что выступают против «Северного потока — 2», и грозили санкциями компаниям, работающим с этим проектом и другими российскими экспортными трубопроводами.
Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку через Балтийское море двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании до Германии. Сейчас компании Nord Stream 2 AG, оператору газопровода, осталось получить разрешение на строительство только от Дании.