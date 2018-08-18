Германия не откажется от «Северного потока — 2» из-за США, заявили в СДПГ

Источник: РИА "Новости"

Речь, в частности, идет о газопроводе «Северный поток — 2», который, как напомнила Налес, строит европейский консорциум.

Мы не можем позволить того, чтобы нас отговаривали от наших соглашений в сфере энергетической политики только потому, что американский президент не может с этим смириться. Андреа Налес глава Социал-демократической партии

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«Мы получаем энергопоставки от многих стран. Еще один газопровод не сделает нас зависимыми от России», — добавила она.

США против «Северного потока — 2»

Ранее президент США Дональд Трамп обрушился на Германию с критикой за то, что та платит миллиарды за российский газ и планирует построить для него новый трубопровод, тогда как Соединенные Штаты должны защищать ее как союзника по НАТО и тратить на оборону непропорционально больше Берлина. По мнению Трампа, Германия полностью контролируется Россией через поставки газа.

Кроме того, американские власти не раз заявляли, что выступают против «Северного потока — 2», и грозили санкциями компаниям, работающим с этим проектом и другими российскими экспортными трубопроводами.

На переговорах с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп также заявил, что США будут конкурировать с «Северным потоком — 2» с помощью поставок в Европу своего СПГ. Россия неоднократно заявляла, что проект строительства газопровода чисто коммерческий, а попытки его заблокировать носят политический характер.