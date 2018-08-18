Путин: «Северный поток — 2» не закрывает возможности транзита газа через Украину

Проект трубопровода «Северный поток — 2» позволит удовлетворить растущий спрос Европы на энергоресурсы, он не закрывает возможности транзита газа через Украину. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин перед переговорами с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Вместе с германскими партнерами работаем над проектом газопровода “Северный поток — 2”. Его реализация позволит усовершенствовать европейскую газотранспортную систему, диверсифицировать маршруты поставок и минимизировать транзитные риски, а главное, удовлетворить растущий спрос Европы на энергоресурсы», — сказал он.

Путин подчеркнул, что «Северный поток −2» — «это исключительно экономический проект, и он не закрывает возможности продолжения транзитных поставок российского газа через территорию Украины».