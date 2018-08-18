Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев в истерике из-за бегства украинских звезд
Проверка концертной деятельности: Вайкуле грозит до трех лет
Кристина Орбакайте учит дочку играть в гольф
Путин на свадьбе разозлил украинского журналиста
Лив Тайлер снялась в атмосферной фотосессии для глянца
Паника и банкротстваКак россияне встречали дефолт 1998 года
Водитель «Икаруса», в ДТП с которым погиб Цой, сделал заявление
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!»
Звезда реалити-шоу обнищала и поселилась в доме на дереве
Смерть друга прервала безмятежный отдых Пугачевой - СМИ
65-летнюю Первую леди Франции сняли в мини-шортах
Лив Тайлер снялась в атмосферной фотосессии для глянца
Пелагея сыграла вторую свадьбу с мужем
Евгения Медведева возвращается на родину - СМИ о причине
Уничтожить за 2 км: Советская ЗПУ замечена в Ираке
Панина и певца Шуру засняли в туалете с обнаженной девушкой
Ангелина Вовк рассказала о бесчинстве гаишников
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
21:03 (мск), источник: ТАСС

Путин: «Северный поток — 2» не закрывает возможности транзита газа через Украину

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/ — Президент РФ также добавил, что газопровод позволит удовлетворить растущий спрос Европы на энергоресурсы.

Проект трубопровода «Северный поток — 2» позволит удовлетворить растущий спрос Европы на энергоресурсы, он не закрывает возможности транзита газа через Украину. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин перед переговорами с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Читайте также
Германия не откажется от «Северного потока — 2» из-за США, заявили в СДПГ

«Вместе с германскими партнерами работаем над проектом газопровода “Северный поток — 2”. Его реализация позволит усовершенствовать европейскую газотранспортную систему, диверсифицировать маршруты поставок и минимизировать транзитные риски, а главное, удовлетворить растущий спрос Европы на энергоресурсы», — сказал он.

Путин подчеркнул, что «Северный поток −2» — «это исключительно экономический проект, и он не закрывает возможности продолжения транзитных поставок российского газа через территорию Украины».

«Я знаю позицию по этому поводу федерального канцлера, которая постоянно эту тему поднимает. Хочу отметить, что главное, чтобы этот украинский транзит, традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова», — добавил глава российского государства.

 Рогозин о громких увольнениях, огромных долгах и праве на предательство
США очень хотели заполучить российскую базу, но им вежливо отказали
«Механика Погодина» заблокировали в порту Херсона на три года
Дело нечисто. Что мы находим на месте сгоревшей церкви
Какие уроки извлекла российская экономика из кризиса 1998 года
У Александра Овечкина родился первенец
Песков рассказал о подарках Путина на свадьбу главе МИД Австрии
У острова Бали появился конкурент (фото)
Выпускники школ разочаровали украинского министра
Спорт
Зе Луиш наказал «Краснодар», Ари боднул Жиго и удалился Самый жаркий матч субботы
Hi-Tech
Белорусский студент стал лучшим программистом в мире В пятый раз подряд.
Авто
Чак Норрис «прокачал» пикап Toyota (видео) Toyоta показала забавное видео, в котором автограф крутого Уокера превращает японский внедорожник в супергероя
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года Очередной рейтинг звезд, которые зарабатывают больше других коллег, составил журнал Forbes
Недвижимость
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Самое страшное здание Москвы снесут с помощью ножниц
Как найти идеального жильца: составляем объявление о сдаче жилья
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Леди
Гагарина, Башаров: кто еще встретил свою любовь в Интернете Семь невероятных историй, в которых знакомство в Сети переросло в настоящие отношения.
Дети
Дочь Веры Глаголевой родила первенца Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь