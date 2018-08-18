Путин: «Северный поток — 2» не закрывает возможности транзита газа через Украину
БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/ — Президент РФ также добавил, что газопровод позволит удовлетворить растущий спрос Европы на энергоресурсы.
БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/ — Президент РФ также добавил, что газопровод позволит удовлетворить растущий спрос Европы на энергоресурсы.
Проект трубопровода «Северный поток — 2» позволит удовлетворить растущий спрос Европы на энергоресурсы, он не закрывает возможности транзита газа через Украину. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин перед переговорами с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
«Вместе с германскими партнерами работаем над проектом газопровода “Северный поток — 2”. Его реализация позволит усовершенствовать европейскую газотранспортную систему, диверсифицировать маршруты поставок и минимизировать транзитные риски, а главное, удовлетворить растущий спрос Европы на энергоресурсы», — сказал он.
«Я знаю позицию по этому поводу федерального канцлера, которая постоянно эту тему поднимает. Хочу отметить, что главное, чтобы этот украинский транзит, традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова», — добавил глава российского государства.