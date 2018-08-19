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12:56 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Лира придавила сервис

Выгодно ли россиянам отдыхать в Турции.

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Источник: Reuters

Лира упала — спрос на отдых в Турции вырос. Курс турецкой валюты после недавнего обвала до сих пор не отыграл потери. Проблемы связывают с тяжелой экономической ситуацией в стране — она во многом зависит от зарубежных инвестиций. На фоне этого отдых в Турции стал привлекательным для иностранцев. Так, британский туроператор Thomas Cook заявил, что количество бронирований на август выросло на 63%. Выгодно ли россиянам отдыхать на российских курортах? Разбирались Владислав Викторов и Ася Карнаухова.

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Шансы отдохнуть в Турции до конца лета тают на глазах — большая часть туров с вылетом на следующей неделе распродана. Но это если искать места в отелях класса «люкс». Оставшиеся предложения выгодными назвать трудно — недельный отдых на двоих по системе «все включено» обойдется в среднем в 100 тыс. рублей. Можно сэкономить вдвое, выбирая варианты «три звезды». И подобных туров намного больше.

Горящих путевок в августе не ожидается, и отдых будет только дорожать, предупредили в Ассоциации туроператоров России.

Расчеты с иностранными партнерами ведутся в долларах, курс которого растет по отношению к рублю. Чтобы сэкономить, лучше перенести отпуск на сентябрь, советует директор по развитию портала OnlineTur.ru Игорь Блинов:

«Если вы планируете завершить отпуск до конца августа, в ближайшие дни съездить, то сэкономить у вас вряд ли получится. По прогнозам на предстоящий бархатный сезон, то на вылеты в первые числа сентября цены будут очень привлекательными — дисконт может составить до 15%. В ближайшее время вряд ли существенное подорожание произойдет, потому что туроператоры, в основном, зарезервировали уже большую часть перелетов и отелей, и цена зафиксирована».

Стоит учитывать, что традиционные «пять звезд» и система «все включено», по отзывам многих россиян, уже не те. На форумах туристы делятся впечатлениями от испорченного отдыха: Wi-Fi платный, за едой огромные очереди, алкоголь разбавленный, в номерах обшарпанные стены и засоренная канализация.

Своими впечатлениями с «Коммерсантъ FM» поделилась москвичка Анна Трефилова, которая месяц назад провела отпуск с семьей в одном из турецких отелей высшей ценовой категории. По ее словам, он совсем недавно получил пятую звезду, и персонал с потоком туристов не справлялся.

«“Пять звезд”, но абсолютная антисанитария, проблемы с постельным бельем. В последний день, когда мы уже уезжали, принесли постельное белье, но там не было наволочек. Воду из-под крана пить нельзя, во время еду дают бутылки с водой — из них мы пили, пока мой муж не заметил, что бутылки дают уже открытые. Пошли к менеджеру ресторана, который совершенно спокойно сказал: “Ну да, открытые, мы в них воду доливаем”. Именно этой водой в итоге отравились дети, получили ротавирус», — рассказала Анна.

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Избежать подобных неприятностей можно — стоит планировать поездку самостоятельно. Это не только защитит от плохого сервиса, но и позволит сэкономить, отметил москвич Дмитрий Антонов, недавно вернувшийся из Стамбула:

«Ты идешь в первый день в обменный пункт и помнишь, что год назад менял $100 на 380 лир, а сейчас тебе дают 600. Я путешествовал полусамостоятельно — со мной был коренной турок, и мы старались быстрее заправить автомобиль до полного бака, пока не скорректировали стоимость топлива. Людей, которые сразу купили обратный билет, выиграли больше тех, кто, как я, покупали обратный билет, находясь уже в Турции, потому что вслед за лирой полетели и валюты развивающихся стран, в том числе и рубль. Изначально билет стоил около 8,5 тыс., а мне он обошелся уже около 11,5 тыс.».

Ослабление лиры заманило туристов в бутики Турции: длинные очереди из людей с чемоданами выстроились у магазинов Chanel и Louis Vuitton. По данным СМИ, отдыхающие одной из арабских стран благодаря шопингу в Турции смогли сэкономить на покупках около $1 тыс.
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