Вся водка в России независимо от крепости с 20 августа будет стоить не менее 205 рублей

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Таким образом, МРЦ водки крепостью от 37 до 38 градусов поднимется на девять рублей за 0,5 л, этого же напитка крепостью от 38 до 39 градусов — на четыре рубля за 0,5 л. МРЦ более крепкой водки не изменится. Минимальная отпускная цена завода-производителя на всю водку, согласно приказу Минфина, устанавливается в размере 173 рублей за 0,5 л, оптовая составит 178 рублей. Введение унифицированной цены на водку связано с необходимостью устранения «возможных разночтений», говорится в документе.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в качестве меры борьбы с теневым производством. Сейчас в России действуют МРЦ на коньяк в размере 371 рубль за 0,5 л, на шампанское — 164 рубля за 0,75 л, также рассматривается возможность введения МРЦ на разные категории вин. Ранее Минфин говорил, что пока нет причин повышать минимальные розничные цены, так как обычно такое повышение связано с ростом акцизов, а акцизы на крепкий алкоголь в РФ заморожены еще на два года.

По данным руководителя информационного центра Wine Retail Александра Ставцева, до недавнего времени продажи водки крепостью 38 градусов в России стабильно росли. Он отмечал, что она востребована на региональном рынке из-за более низкой МРЦ.

Ставцев полагает, что после унификации цен на все виды водки, спрос на 38-градусный напиток упадет практически до нуля. «Причем горькие настойки, в которых МРЦ так и останется на несколько рублей меньше, эту нишу не заполнят, у них свой покупатель и потребители водки на настойки не переключатся», — сказал эксперт.