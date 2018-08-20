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01:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы точные даты отмены роуминга в России

«Большая четверка» мобильных операторов России — МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 — отменит внутрисетевой роуминг к началу осени. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает ТАСС.

Первым откажется от роуминга «Вымпелком», он приступит к изменениям с 20 августа. С 30 августа необходимые мероприятия начнет проводить МТС, а с 1 сентября — «Мегафон». В Tele2 пообещали завершить процедуру до 31 августа.

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В июле депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене роуминга на территории России. Он подразумевает отмену платы за звонки из одного региона страны в другой. Документ внесет изменения в статью 53 ФЗ «О связи». При этом планируется внедрение «единого тарифа за услуги связи» на территории всей страны.

Роуминг вводился с целью компенсации убытков сотовых компаний, которые изначально использовали для связи соединение через единого общероссийского оператора, из-за чего издержки увеличивались.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заверяла, что отмена роуминга в России не приведет к повышению стоимости услуг связи. Однако в преддверии отмены внутреннего роуминга многие мобильные операторы резко изменили условия и начали вводить новые линейки тарифов уже без привязки к региону.

За границу без роуминга? ФАС о новых правилах игры для сотовых операторов
Во время загрузки произошла ошибка.
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