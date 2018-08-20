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01:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Стиль работы Маска назвали антинаучным и устаревшим

Исполнительный директор Tesla Илон Маск поспорил с топ-менеджером Uber Арианной Хаффингтон о своем стиле работы. Об этом американский предприниматель написал в аккаунте Twitter.

Источник: AP 2018

«Ford и Tesla — две единственные американские автомобильные компании, избежавшие банкротства. Я только что вернулся домой с завода. Вы думаете, что у меня есть выбор. Но это не так», — написал Маск.

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17 августа Хаффингтон опубликовала открытое письмо в издании Thrive Global, где обвинила Маска демонстрации «дико устаревшего, антинаучного и ужасно неэффективного способа использования человеческой энергии» и посоветовала ему изменить стиль работы. Топ-менеджер Uber призналась, что ее восхищает продуктивность Маска, но ему следует больше отдыхать.

Речь идет об интервью Маска The New York Times, в котором он рассказал о переутомлении на работе. Колумнистка привела в пример исследования, которые доказывают, что наличие свободного от работы времени позволяет принимать более эффективные решения. Она заявила, что людям не следует равняться на производительность роботов и воспринимать трату времени на отдых как неудачу.

7 августа предприниматель заявил о готовности выкупить Tesla по цене 420 долларов за акцию, что спровоцировало сначала резкий рост акций на 10 процентов, а затем их падение. После этого некоторые акционеры Tesla подали иск против Маска, объяснив это тем, что они понесли значительные убытки из-за недостоверной информации. 16 августа на Tesla завели дело из-за твитов владельца о возможности превращения компании в частную.

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