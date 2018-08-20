Стиль работы Маска назвали антинаучным и устаревшим

Источник: AP 2018

«Ford и Tesla — две единственные американские автомобильные компании, избежавшие банкротства. Я только что вернулся домой с завода. Вы думаете, что у меня есть выбор. Но это не так», — написал Маск.

17 августа Хаффингтон опубликовала открытое письмо в издании Thrive Global, где обвинила Маска демонстрации «дико устаревшего, антинаучного и ужасно неэффективного способа использования человеческой энергии» и посоветовала ему изменить стиль работы. Топ-менеджер Uber призналась, что ее восхищает продуктивность Маска, но ему следует больше отдыхать.

Речь идет об интервью Маска The New York Times, в котором он рассказал о переутомлении на работе. Колумнистка привела в пример исследования, которые доказывают, что наличие свободного от работы времени позволяет принимать более эффективные решения. Она заявила, что людям не следует равняться на производительность роботов и воспринимать трату времени на отдых как неудачу.