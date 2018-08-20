Стиль работы Маска назвали антинаучным и устаревшим
Исполнительный директор Tesla Илон Маск поспорил с
Исполнительный директор Tesla Илон Маск поспорил с
«Ford и Tesla — две единственные американские автомобильные компании, избежавшие банкротства. Я только что вернулся домой с завода. Вы думаете, что у меня есть выбор. Но это не так», — написал Маск.
17 августа Хаффингтон опубликовала открытое письмо в издании Thrive Global, где обвинила Маска демонстрации «дико устаревшего, антинаучного и ужасно неэффективного способа использования человеческой энергии» и посоветовала ему изменить стиль работы.
Речь идет об интервью Маска The New York Times, в котором он рассказал о переутомлении на работе. Колумнистка привела в пример исследования, которые доказывают, что наличие свободного от работы времени позволяет принимать более эффективные решения. Она заявила, что людям не следует равняться на производительность роботов и воспринимать трату времени на отдых как неудачу.
7 августа предприниматель заявил о готовности выкупить Tesla по цене 420 долларов за акцию, что спровоцировало сначала резкий рост акций на 10 процентов, а затем их падение. После этого некоторые акционеры Tesla подали иск против Маска, объяснив это тем, что они понесли значительные убытки