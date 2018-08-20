Греция вышла из программы международной финансовой помощи

Источник: AP 2018

«Греция официально завершила свою трехлетнюю программу макрофинансовой помощи, предоставленную ESM, совершив успешный выход [из-под действия программы], — говорится в заявлении. — Сегодня мы можем уверенно завершить программу ESM без запуска новых дополнительных программ спасения, поскольку впервые с начала 2010 года Греция может стоять на своих ногах».

В документе подчеркивается, что «это стало возможным благодаря чрезвычайным усилиям греческого народа, хорошему сотрудничеству с нынешним греческим правительством и поддержке европейских партнеров через кредиты и облегчение бремени задолженности».

Программа внешней помощи Греции от ЕС стартовала в 2010 году. За это время страны еврозоны приняли три различных трехлетних плана кредитной поддержки в ответ на жесткие меры бюджетной дисциплины. Первые два из них не были доведены до расчетного завершения, на их базе создавались новые.

Третья кредитная программа объемом более €80 млрд была утверждена странами зоны евро в августе 2015 года на условиях принятия властями Греции новых жестких мер по сокращению пенсий, снижению социальных выплат и приватизации госсобственности. Эта программа завершилась в этот понедельник.