Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-10 самых умных пород собак. Часть 2
Ржавые «Москвичи» на конвейере АЗЛК: фото 2006 года
Дочь Веры Глаголевой родила первенца
Известная российская фигуристка разделась для поклонников
«Постаревшего» Максима Виторгана не узнали поклонники
Паника и банкротстваКак россияне встречали дефолт 1998 года
5-летний сын Плющенко и Рудковской подрался
Роман Павлюченко стал многодетным отцом
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!»
Звезда реалити-шоу обнищала и поселилась в доме на дереве
“Честь дороже”: Абрикосов отказался от гонорара за шоу Малахова
В Австрии раскритиковали визит Владимира Путина
Женщина-космонавт сделала видео о том, как принимают душ на МКС
Три фрукта, которые нельзя хранить в холодильнике
Известная актриса Мадалинская назвала причину смерти Меньшова
Овечкин выделился с именем ребенка - СМИ
Где находятся самые страшные смотровые площадки в мире (фото)
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Фоторепортажи
16В Италии обрушился автомобильный мост
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
03:41 (мск), источник: ТАСС

Греция вышла из программы международной финансовой помощи

АФИНЫ, 20 августа. /ТАСС/. Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Европейского стабилизационного механизма (ESM) — Стабфонда зоны евро.

Источник: AP 2018

«Греция официально завершила свою трехлетнюю программу макрофинансовой помощи, предоставленную ESM, совершив успешный выход [из-под действия программы], — говорится в заявлении. — Сегодня мы можем уверенно завершить программу ESM без запуска новых дополнительных программ спасения, поскольку впервые с начала 2010 года Греция может стоять на своих ногах».

В документе подчеркивается, что «это стало возможным благодаря чрезвычайным усилиям греческого народа, хорошему сотрудничеству с нынешним греческим правительством и поддержке европейских партнеров через кредиты и облегчение бремени задолженности».

Программа внешней помощи Греции от ЕС стартовала в 2010 году. За это время страны еврозоны приняли три различных трехлетних плана кредитной поддержки в ответ на жесткие меры бюджетной дисциплины. Первые два из них не были доведены до расчетного завершения, на их базе создавались новые.

Третья кредитная программа объемом более €80 млрд была утверждена странами зоны евро в августе 2015 года на условиях принятия властями Греции новых жестких мер по сокращению пенсий, снижению социальных выплат и приватизации госсобственности. Эта программа завершилась в этот понедельник.

ESM выделил в рамках третьей программы €61,9 млрд в течение трех лет на макроэкономическую помощь и рекапитализацию греческих банков. Еще €24,1 млрд, которые были доступны Афинам по этой программе, не пригодились, отметили в фонде.

Греция без ESM: МВФ оценил шансы на выживание
Во время загрузки произошла ошибка.
1 августа© Ньюстюб
 Рогозин о громких увольнениях, огромных долгах и праве на предательство
США очень хотели заполучить российскую базу, но им вежливо отказали
Главу ФОМС Дагестана арестовали на два месяца
В Киеве ответили США на обвинения в предательстве
Названы точные даты отмены роуминга в России
Ученые изучили останки, захороненные в черном саркофаге
США нашли новых желающих вмешаться в выборы
Подросток рассказал об ощущениях от удара молнией
Спорт
Семак уже создал победную машину Три мяча аргентинцев, снова гол Дзюбы и травма Нобоа — в 4-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Урал»
Hi-Tech
Белорусский студент стал лучшим программистом в мире В пятый раз подряд.
Авто
Чак Норрис «прокачал» пикап Toyota (видео) Toyоta показала забавное видео, в котором автограф крутого Уокера превращает японский внедорожник в супергероя
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года Очередной рейтинг звезд, которые зарабатывают больше других коллег, составил журнал Forbes
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Леди
Гагарина, Башаров: кто еще встретил свою любовь в Интернете Семь невероятных историй, в которых знакомство в Сети переросло в настоящие отношения.
Дети
Дочь Веры Глаголевой родила первенца Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь