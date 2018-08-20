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10:14 (мск), источник: Ведомости

Средний чек россиян в магазинах достиг минимума за два года

В июле размер среднего чека в магазинах составил 496 руб., сообщает исследовательский холдинг «Ромир». Показатель снизился четвёртый месяц подряд — на 3,3% или на 17 руб., до минимума с марта 2016 г.

Источник: Reuters

В июле размер среднего чека в магазинах составил 496 руб., сообщает исследовательский холдинг «Ромир». Показатель снизился четвёртый месяц подряд — на 3,3% или на 17 руб., до минимума с марта 2016 г.

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Из всех федеральных округов средний чек вырос только в Северо-Кавказском (+15% или 92 руб). В Южном федеральном округе поход в магазин в среднем обошелся в 423 руб. (-7,6%), в Дальневосточном — 442 руб. (-7,5%), в Северо-Западном — 564 руб. (-7,4%), в Сибирском — 409 руб. (-4%), в Приволжском — 415 руб. (-3,7%), в Уральском 436 руб. (-1,8%), в Центральном — 599 руб. (-0,3%).

В Москве средний чек уменьшился на 1,2%, до 677 руб., в Санкт-Петербурге — на 7%, до 636 руб. В других городах-миллионниках средний чек за месяц снизился в среднем на 3%. Больше всего он упал в городах с населением от 500 000 до 1 млн — на 7,3%. В городах с населением менее полумиллиона жителей средний чек уменьшился всего на 0,7%.

Наиболее существенно средний чек снизился в гипермаркетах — на 9%, до 741 руб., в супермаркетах чек упал на 4,8%, до 347 руб., в дискаунтерах — на 3,4%, до 340 руб.

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