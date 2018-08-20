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12:05 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Россия не будет строить вертолетоносцы

Вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова» Россия строить не планирует, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу».

Источник: РИА "Новости"
По вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут.
Денис Мантуров
Глава Минпромторга

Господин Мантуров добавил, что современные корабли—носители вертолетов должны присутствовать в разных категориях кораблей и судов ВМФ. В частности, по словам главы Минпромторга, вертолетное крыло обязательно должно находиться на авианесущих кораблях. «Но в качестве средств высадки вертолеты должны присутствовать и на десантных кораблях», — пояснил Денис Мантуров.

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Источник «РИА Новости» в судостроительной отрасли заявил, что окончательное решение по строительству вертолетоносцев пока не принято и «тема не закрыта».

В ВМФ России говорили, что строительство вертолетоносцев в России начнется после 2020 года. Заместитель главнокомандующего военно-морским флотом Виктор Бурсук заявлял, что до 2025 года планируется ввести в строй два таких корабля.

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