Россия не будет строить вертолетоносцы
Вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова» Россия строить не планирует, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу».
Вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова» Россия строить не планирует, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу».
По вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут.
Господин Мантуров добавил, что современные корабли—носители вертолетов должны присутствовать в разных категориях кораблей и судов ВМФ. В частности, по словам главы Минпромторга, вертолетное крыло обязательно должно находиться на авианесущих кораблях. «Но в качестве средств высадки вертолеты должны присутствовать и на десантных кораблях», — пояснил Денис Мантуров.
Источник «РИА Новости» в судостроительной отрасли заявил, что окончательное решение по строительству вертолетоносцев пока не принято и «тема не закрыта».
В ВМФ России говорили, что строительство вертолетоносцев в России начнется после 2020 года. Заместитель главнокомандующего