Россия не будет строить вертолетоносцы

Источник: РИА "Новости"

По вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут. Денис Мантуров Глава Минпромторга

Господин Мантуров добавил, что современные корабли—носители вертолетов должны присутствовать в разных категориях кораблей и судов ВМФ. В частности, по словам главы Минпромторга, вертолетное крыло обязательно должно находиться на авианесущих кораблях. «Но в качестве средств высадки вертолеты должны присутствовать и на десантных кораблях», — пояснил Денис Мантуров.

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Источник «РИА Новости» в судостроительной отрасли заявил, что окончательное решение по строительству вертолетоносцев пока не принято и «тема не закрыта».