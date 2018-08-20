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13:41 (мск), источник: Ведомости

Французская Total свернула деятельность в Иране из-за санкций США

Французская нефтегазовая компания Total официально ушла из Ирана после объявления США планов ввести санкции против работающего в этой стране бизнеса. Об этом сообщил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

Источник: AP 2018

Total окончательно вышла из проекта освоения 11-го участка крупнейшего в мире газового месторождения «Южный Парс». «В настоящее время идет процесс замены [Total] на другую компанию», — сказал Занганех (цитаты по Reuters).

Total являлась главным участником консорциума по освоению «Южного Парса» с долей 50,1%. Еще 30% в проекте принадлежит китайской CNPC, 19,9% — иранской Petropars (принадлежит госкомпании NIOC). Ранее Total объявила о планах покинуть проект из-за санкций США против Ирана. По условиям контракта после выхода Total из проекта ее долю выкупит CNPC.

Общая стоимость проекта оценивалась в $4,8 млрд, писало Bloomberg со ссылкой на управляющего директора NIOC Али Кардора. Подписанный с Total 20-летний контракт стал первым для Ирана газовым проектом с участием иностранных партнеров с момента снятия летом 2015 г. международных санкций.

США возобновили санкции против Ирана в августе 2018 г. после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (был подписан США, Россией, КНР, Великобританией и Францией в 2015 г.) по урегулированию иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп пообещал, что «любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США».

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Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

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