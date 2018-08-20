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15:32 (мск), источник: Ведомости

«Стройгазмонтаж» Ротенберга построит 300 км подвода к «Северному потоку — 2»

«Стройгазмонтаж» получил подряды на сооружение более 300 км газопровода на участке от Грязовца до компрессорной станции «Славянская», говорится в сообщении компании Аркадия Ротенберга. Эта труба подведет газ к российско-германскому газопроводу «Северный поток — 2».

Источник: РИА "Новости"

«Стройгазмонтаж» как основной подрядчик проложит две нитки магистральной трубы диаметром 1400 мм на участке «км 538 — км 852,7» и четыре нитки диаметром 800 мм на участке «км 852,7 — км 859,5», в том числе через реки — от «Славянской» до береговой линии. На стройке трудятся около 1800 человек и 800 единиц техники, отмечает компания. В настоящее время завершается расчистка трассы от леса, выполняется сварка трубы в нитку, разработка траншеи, укладка и засыпка трубопровода.

Ранее «Стройгазмонтаж» получил контракт на строительство «Славянской», отправной компрессорной станции «Северного потока — 2», за 19,2 млрд руб., сообщал «Интерфакс». Также компания возведет компрессорную станцию «Пикалевская» за 5,4 млрд руб.

«Северный поток — 2» — новый экспортный трубопровод «Газпрома», который должен пройти через Балтийское море и соединить Россию с Германией. Проектная мощность трубы — 55 млрд куб. м в год, стоимость строительства ее морской части оценивается в 9,5 млрд евро. 100% Nord Stream 2 AG принадлежат «Газпрому». Соглашение о финансировании половины стоимости проекта с «Газпромом» подписали пять европейских компаний: австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper. Завершить строительство газопровода планируется концу 2019 г.

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