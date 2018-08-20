«Стройгазмонтаж» Ротенберга построит 300 км подвода к «Северному потоку — 2»

«Стройгазмонтаж» как основной подрядчик проложит две нитки магистральной трубы диаметром 1400 мм на участке «км 538 — км 852,7» и четыре нитки диаметром 800 мм на участке «км 852,7 — км 859,5», в том числе через реки — от «Славянской» до береговой линии. На стройке трудятся около 1800 человек и 800 единиц техники, отмечает компания. В настоящее время завершается расчистка трассы от леса, выполняется сварка трубы в нитку, разработка траншеи, укладка и засыпка трубопровода.