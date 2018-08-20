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15:28 (мск), источник: Интерфакс

Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU — Численность официально зарегистрированных в России безработных уменьшилась за неделю с 8 по 15 августа на 2,4 тысячи человек — до 684,7 тысячи человек, это минимальное значение с начала 1990-х гг., сообщил глава Минтруда России Максим Топилин.

Источник: РИА "Новости"

«Это исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя — с 1991 года», — сказал министр, которого цитируют в понедельник в пресс-службе Минтруда.

В частности, низкий уровень безработицы связан с дефицитом кадров, который вызван демографической ямой 1990-х гг.

Состояние рынка труда свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов. С рынка труда сейчас уходят те, кто рожден во время послевоенного бэби-бума, а выходит на него малочисленное поколение 1990-х годов.
Максим Топилин
глава Минтруда России
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Годом ранее по состоянию на конец августа безработица в РФ составляла 784,2 тыс. челвоек, напомнил он.

При этом, по данным Минтруда, по состоянию на 15 августа в целом по РФ в простое по инициативе администрации находилось 20,2 тыс. человек, еще 84,8 тыс. работали неполное рабочее время, а 1,58 тыс. были отправлены в отпуска по соглашению сторон.

По оперативным данным, на 15 августа 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9% от численности экономически активного населения (на 15 августа 2017 года — 1%), добавили в пресс-службе. При этом количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,7 млн единиц.

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