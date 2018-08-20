Какие звонки подешевеют после отмены операторами роуминга?

Источник: Reuters

Подешевеют входящие звонки по России внутри сети. А если точнее, платить за такие вызовы вообще не придется.

С 20 августа плату за входящие междугородные звонки в поездках перестанет взимать «Вымпелком» (бренд «Билайн»). МТС планирует это сделать с 30 августа, «Теле2» — до 31 августа, а «Мегафон» — с 1 сентября.

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Таким образом, уже в ближайшее время абоненты сотовой связи не будут платить за услуги связи за пределами их «родного» региона. В настоящее время национальный (или межсетевой) роуминг действует, когда у оператора нет своей сети в «гостевом» регионе. Абонента в таком случае автоматически подключают к сети другого оператора, с которым заключено соответствующее соглашение. Бесплатным он считается только в случае аварийных ситуаций (например, при аварии на сети одной компании ее абоненты могут пользоваться без дополнительной платы услугами другой сети).

Предписание об устранении необоснованной разницы в ценах в роуминге ФАС выдала еще в июле 2017 года. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала операторов устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. 10 июля 2018 года законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России одобрила в первом чтении и Госдума.