Глава Хакасии предложил Путину создать «туристическое кольцо» в Сибири

Источник: Пресс-служба Президента России

«Есть еще одно предложение, Владимир Владимирович, — обратился он к президенту. — Кузбасс, Горный Алтай, Алтай — это уникальное, я считаю, туристическое кольцо. Вы не понаслышке знаете, уникальные регионы в области туризма — Горный Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Тува и Хакасия. У нас нет сообщения. Программа работала до 2015 года и остановилась. Я встречался с Министром транспорта, переговорил по этой программе, если будет ваше поручение, мы бы вернулись к обсуждению». При этом глава Хакасии сделал особый акцент на том, что между регионами «нет автомобильного сообщения».

Кроме того, Зимин доложил Путину об успехах социально-экономического развития республики. «Дела идут гораздо лучше», — признался он, отвечая на вопрос главы государства о том, какова социально-экономическая ситуация в регионе. Говоря об основных показателях, Зимин сообщил, что индекс физического объема ВВП в Хакасии 120%, то есть выше среднероссийского. «Бюджет в регионе стал абсолютно устойчивым. В этом году мы дадим рост минимум 10% собственными силами», — пообещал он.

Что касается объектов социальной инфраструктуры, то по словам главы региона «было построено беспрецедентное количество социальных объектов»: 15 новых школ, 20 объектов на селе, среди которых дома культуры, которые не возводились в течение 26 лет. Отдельное внимание Зимин уделил перинатальному центру, который уже работает и позволил более чем в два раза снизить детскую смертность.