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15:53 (мск), источник: ТАСС

Глава Хакасии предложил Путину создать «туристическое кольцо» в Сибири

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Глава республики Хакасия Виктор Зимин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным выступил с инициативой объединить регионы Сибири в «туристическое кольцо» с помощью автомобильного сообщения.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Есть еще одно предложение, Владимир Владимирович, — обратился он к президенту. — Кузбасс, Горный Алтай, Алтай — это уникальное, я считаю, туристическое кольцо. Вы не понаслышке знаете, уникальные регионы в области туризма — Горный Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Тува и Хакасия. У нас нет сообщения. Программа работала до 2015 года и остановилась. Я встречался с Министром транспорта, переговорил по этой программе, если будет ваше поручение, мы бы вернулись к обсуждению». При этом глава Хакасии сделал особый акцент на том, что между регионами «нет автомобильного сообщения».

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Кроме того, Зимин доложил Путину об успехах социально-экономического развития республики. «Дела идут гораздо лучше», — признался он, отвечая на вопрос главы государства о том, какова социально-экономическая ситуация в регионе. Говоря об основных показателях, Зимин сообщил, что индекс физического объема ВВП в Хакасии 120%, то есть выше среднероссийского. «Бюджет в регионе стал абсолютно устойчивым. В этом году мы дадим рост минимум 10% собственными силами», — пообещал он.

Что касается объектов социальной инфраструктуры, то по словам главы региона «было построено беспрецедентное количество социальных объектов»: 15 новых школ, 20 объектов на селе, среди которых дома культуры, которые не возводились в течение 26 лет. Отдельное внимание Зимин уделил перинатальному центру, который уже работает и позволил более чем в два раза снизить детскую смертность.

Зимин также сообщил президенту о том, что объем вкладов населения вырос в пять раз, начиная с 2011 года, когда эта цифра составляла 7 млрд рублей. При этом, по его словам, уровень безработицы снизился в два раза, а по уровню заработных плат регион находится на четвертом-пятом месте в Сибири.

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