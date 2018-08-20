Турция может отказаться от системы all inclusive

Источник: Дмитрий Новожилов / Ведомости

Турция рассматривает вариант отказаться от системы «все включено», так называемой all inclusive, в отелях. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на одну из крупнейших турецких газет Hurriyet. Турецкие отельеры жалуются, что при высокой загрузке и показателях турпотока лучших, чем в 2014 г., их доходы далеки от заработков тех лет. По данным АТОР, в среднем в июне 2018 г. гостиница в Анталье получала 76 евро в день с одного номера.

Отелям нужно «дифференцировать туристический профиль» — туристы, которые «интересуются только едой, питьем и анимацией в отелях», не помогают развиваться туризму, цитирует АТОР гендиректора отеля Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Hotel Зафера Алкая.

В открытом письме Конфедерации торговцев и ремесленников Турции формат «все включено» назван «уничтожающим аутентичность Турции, местную торговлю и не дающим возможность иностранным туристам узнать турецкую кухню и другие специалитеты», отмечает ассоциация.

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Представитель Конфедерации пока не ответил на запрос «Ведомостей», как и представитель МИД Турции. Связаться с представителем министерства туризма и культуры Турции не удалось.

Ранее министр туризма и культуры страны Мехмет Эрсой отмечал, что Турции «больше не интересно» увеличивать количество туристов, а важно увеличить доход от туризма. Сейчас доля туризма в ВВП страны составляет 4%, или около $35 млрд, но стоит задача удвоить этот показатель до 8%, или $70 млрд, отметил Эрсой. При этом, по его словам, Анталье не придется менять свой имидж пляжного курорта. Согласно министерству туризма и культуры Турции, в 2017 г. иностранный турпоток вырос на 28% до 32,4 млн человек.

Стратегия развития туризма в Турции до 2023 г. предполагает средние траты туриста на уровне $1000 ежегодно.

По данным АТОР, российские туристы в 2017 г. в среднем тратили около $458, а из других стран — $630. В планах Турции также продвигать не только пляжный туризм, а, например, лечебный и туристический, согласно стратегии.

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Турция — самое востребованное зарубежное пляжное направление у российских туристов. По данным аэропорта Антальи, за январь — июль 2018 г. страну посетили рекордные 2,5 млн путешественников из России. Формат отдыха «все включено» выбирают более 90% туристов, отмечает представитель туроператора «Библиоглобус»: обычно это отели категории 4−5 звезд.

Многие отели находятся в отдалении от населенных пунктов, а «все включено» позволяет отдыхать непосредственно в отеле, не покидая его территории, отмечает гендиректор сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel Дмитрий Малютин. По его словам, многие туристы совсем не берут с собой денег, укладывая все расходы на отдых в цену путевки, которая все в себя включает. Отказ от этого формата повлечет за собой резкое ухудшение туристического имиджа провинции Анталья как курортного региона и, безусловно, снизит турпоток, пишет АТОР.

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Если отельеры отменят систему «все включено», то этим могут воспользоваться конкурирующие с Турцией за российского туриста страны и спрос может переориентироваться на другие направления, рассуждает представитель туроператора TUI. По его словам, главным конкурентом могут стать Греция, Кипр, Болгария и круглогодичные курорты Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна, а также Египет при открытии прямых перелетов в аэропорты, близкие к курортам. В октябре 2015 г., после теракта на борту российского лайнера в небе над Синайским полуостровом, Россия приостановила авиасообщение с Египтом. Спустя два года Россия возобновила регулярные воздушные перевозки в Каир, авиасообщение с другими аэропортами до сих пор приостановлено. Турпутевки на египетские курорты продаются с перелетом через Каир и последующим трансфером, который занимает около 8 часов.