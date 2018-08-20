Турция может отказаться от системы all inclusive
Это снизит турпоток из России.
Это снизит турпоток из России.
Турция рассматривает вариант отказаться от системы «все включено», так называемой all inclusive, в отелях. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на одну из крупнейших турецких газет Hurriyet. Турецкие отельеры жалуются, что при высокой загрузке и показателях турпотока лучших, чем в 2014 г., их доходы далеки от заработков тех лет. По данным АТОР, в среднем в июне 2018 г. гостиница в Анталье получала 76 евро в день с одного номера.
Отелям нужно «дифференцировать туристический профиль» — туристы, которые «интересуются только едой, питьем и анимацией в отелях», не помогают развиваться туризму, цитирует АТОР гендиректора отеля Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Hotel Зафера Алкая.
Представитель Конфедерации пока не ответил на запрос «Ведомостей», как и представитель МИД Турции. Связаться с представителем министерства туризма и культуры Турции не удалось.
Ранее министр туризма и культуры страны Мехмет Эрсой отмечал, что Турции «больше не интересно» увеличивать количество туристов, а важно увеличить доход от туризма. Сейчас доля туризма в ВВП страны составляет 4%, или около $35 млрд, но стоит задача удвоить этот показатель до 8%, или $70 млрд, отметил Эрсой. При этом, по его словам, Анталье не придется менять свой имидж пляжного курорта. Согласно министерству туризма и культуры Турции, в 2017 г. иностранный турпоток вырос на 28% до 32,4 млн человек.
Стратегия развития туризма в Турции до 2023 г. предполагает средние траты туриста на уровне $1000 ежегодно.
Турция — самое востребованное зарубежное пляжное направление у российских туристов. По данным аэропорта Антальи, за январь — июль 2018 г. страну посетили рекордные 2,5 млн путешественников из России. Формат отдыха «все включено» выбирают более 90% туристов, отмечает представитель туроператора «Библиоглобус»: обычно это отели категории 4−5 звезд.
Многие отели находятся в отдалении от населенных пунктов, а «все включено» позволяет отдыхать непосредственно в отеле, не покидая его территории, отмечает гендиректор сервиса
Если отельеры отменят систему «все включено», то этим могут воспользоваться конкурирующие с Турцией за российского туриста страны и спрос может переориентироваться на другие направления, рассуждает представитель туроператора TUI. По его словам, главным конкурентом могут стать Греция, Кипр, Болгария и круглогодичные курорты
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