ФАС возбудила дела против четырех мобильных операторов
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дела против «Вымпелкома», «Мегафона», МТС и Tele2
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дела против «Вымпелкома», «Мегафона», МТС и Tele2
«Для целей осуществления информационных, сервисных и транзакционных рассылок операторы связи оказывают организациям, в том числе и банкам, услугу массовой рассылки
В середине июня ФАС предписала операторам «большой четверки» в течение двух недель устранить дискриминационные условия договоров с частными банками об оказании услуг
«Кроме того, действия ПАО “Вымпелком” по отмене возможности транслитерации
Предполагается, что заседания комиссий по рассмотрению этих дел пройдут в сентябре.
В конце декабря ФАС получила жалобу от Национального совета финансового рынка (НСФР) в связи с увеличением цен за смс для клиентов. Позднее, в феврале, по итогам заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации было принято решение поручить ФАС провести расследование по факту резкого повышения стоимости