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18:58 (мск), источник: РИА Новости

ФАС возбудила дела против четырех мобильных операторов

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дела против «Вымпелкома», «Мегафона», МТС и Tele2 из-за разницы тарифов смс-рассылок для государственных и частных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Для целей осуществления информационных, сервисных и транзакционных рассылок операторы связи оказывают организациям, в том числе и банкам, услугу массовой рассылки смс-сообщений. По результатам проведенного расследования, ФАС России установила, что условия договоров с организациями без государственного участия в капитале существенно отличаются от условий договоров организаций с государственным участием в капитале», — говорится в сообщении.

В середине июня ФАС предписала операторам «большой четверки» в течение двух недель устранить дискриминационные условия договоров с частными банками об оказании услуг смс-рассылок. Как уточнял заместитель главы службы Андрей Кашеваров, сотовые операторы устанавливали для негосударственных банков более высокий смс-тариф, чем для госбанков.

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«Кроме того, действия ПАО “Вымпелком” по отмене возможности транслитерации смс-сообщений с кириллицы на латиницу могли привести к удорожанию стоимости смс-рассылки в два раза, при этом действия оператора каким-либо образом не обоснованы», — отмечает ФАС.

Предполагается, что заседания комиссий по рассмотрению этих дел пройдут в сентябре.

В конце декабря ФАС получила жалобу от Национального совета финансового рынка (НСФР) в связи с увеличением цен за смс для клиентов. Позднее, в феврале, по итогам заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации было принято решение поручить ФАС провести расследование по факту резкого повышения стоимости смс-рассылки для банков операторами связи.

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