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21:07 (мск), источник: RTVi

Венесуэла девальвировала боливар на 96%

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о девальвации боливара на 96%. Еще он пообещал привязать национальную валюту к венесуэльской криптовалюте петро. Об этом 20 августа сообщило агентство Reuters.

ЦБ: $ 67.1807   +0.30 € 76.7204   +0.54 ММВБ: $ 67.1975   +0.17 € 77.0625   +0.36
Источник: Reuters

После объявления о крупнейшей в истории страны девальвации Мадуро пообещал повысить уровень минимальной оплаты труда на 3000% — с $0,5 до $30, увеличить размер налога на корпоративную прибыль и повысить стоимость бензина в ближайшие недели. Впрочем, по мнению экономистов, все эти меры в итоге приведут только к росту гиперинфляции.

Официальный курс доллара, который устанавливает Центробанк Венесуэлы, вырос с 17 августа в 24 раза: с 248 тысяч боливаров за доллар до 6 млн боливаров за доллар.

Обращаясь к жителям страны по государственному ТВ, Мадуро не использовал слово «девальвация». Он заявил, что в стране проводится «деноминация» и фактически вводится новая валюта, суверенный боливар. Его курс будет привязан к национальной криптовалюте петро, чья цена основана на стоимости одного барреля венесуэльской нефти ($60, или 3,600 суверенных боливаров).
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Лидер Венесуэлы разрешил покупать криптовалюту El Petro за рубли

Новый курс боливара почти соответствует неофициальному курсу черного рынка. Сейчас, по данным сайта DolarToday, стоимость параллельного доллара составляет 5,92 млн старых боливаров (59,21 cуверенных боливаров) за один доллар США.

Reuters отмечает, что о процедуре обмена старых боливаров на суверенные пока ничего не известно. Министерство информации не стало отвечать на запрос агентства.

Эксперты по криптовалютам сомневаются в способности петро функционировать в качестве полноценного финансового инструмента. По мнению специалистов, ценообразование венесуэльской криптовалюты вызывает много вопросов. Венесуэльское правительство не раскрывает информацию об инвесторах, купивших петро, и о прибыли, полученной государством в результате продажи национальной криптовалюты.

По мнению самого Мадуро, его правительство стало жертвой «экономической войны», которую США объявили Венесуэле. Он пообещал, что петро «положит конец тирании доллара» и приведет к «экономическому возрождению» Венесуэлы.
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По прогнозам Международного валютного фонда, уровень инфляции в Венесуэле превысит 1 млн процентов в этом году.

Оппозиционные политики негативно отнеслись к инициативе Мадуро. «Чемпионы мира в сфере экономических катастроф! Ни один житель Венесуэлы не заслуживает жизни в этом аду… эти ни на что не способные люди разрушают нашу страну», — написал в своем твиттере лидер оппозиции Энрике Каприлес, бывший губернатор штата Миранда. В 2017 году суд лишил Каприлеса права занимать государственные должности сроком на 15 лет.

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