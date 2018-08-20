«Калашников» представил новый автомат АК-308
На форуме «Армия-2018» концерн «Калашников» представил образец автомата АК-308 калибра 7,62. Как сообщается на сайте «Калашников Media», опытный образец готовят к испытаниям.
На форуме «Армия-2018» концерн «Калашников» представил образец автомата АК-308 калибра 7,62. Как сообщается на сайте «Калашников Media», опытный образец готовят к испытаниям.
«Оружие выполнено на базе автомата АК-103 под патрон 7,62×51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12», — говорится в сообщении.
Вместимость магазина составляет 20 патронов. Автомат с пустым магазином весит 4,3 кг., общая длина — 880−940 мм. Длина ствола — 415 мм. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на четыре позиции. На автомат возможна установка
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