«Калашников» решил создать двуногий танк из «Звездных войн»

«На международном форуме “Армия-2018” “Калашников” представил концептуальный макет управляемого прямоходящего комплекса. Перспективная цель применения антропоморфного комплекса — решение инженерных задач», — отмечается в сообщении концерна. Уточняется, что развитие технологии будет продемонстрировано на следующем форуме.

Исходя из представленных фото- и видеоматериалов, машина будет состоять из башни-рубки с панорамным обзором на шагающем двуногом шасси. Изделие оснащено двумя руками-манипуляторами.

По внешнему виду концепт напоминает вездеходный разведывательный транспорт AT-ST из киновселенной «Звездных войн».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-58907206&id=456239324&hash=5db7ac558bc4694a&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.