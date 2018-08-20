«Калашников» решил создать двуногий танк из «Звездных войн»
Инженеры концерна «Калашников» задумали создать прямоходящую машину. Об этом сообщает «Калашников Media».
Инженеры концерна «Калашников» задумали создать прямоходящую машину. Об этом сообщает «Калашников Media».
«На международном форуме “Армия-2018” “Калашников” представил концептуальный макет управляемого прямоходящего комплекса. Перспективная цель применения антропоморфного комплекса — решение инженерных задач», — отмечается в сообщении концерна. Уточняется, что развитие технологии будет продемонстрировано на следующем форуме.
Исходя из представленных фото- и видеоматериалов, машина будет состоять из
По внешнему виду концепт напоминает вездеходный разведывательный транспорт AT-ST из киновселенной «Звездных войн».
Ранее на Армии-2018 концерн представил новый автомат АК-308. Новинка, которую готовят к предварительным испытаниям, использует боеприпас калибра 7,62 миллиметра, имеет вместимость магазина 20 патронов, оснащена диоптрическим прицелом и складным четырехпозиционным регулируемым прикладом.