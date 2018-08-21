Попутчики поедут по правилам

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Законопроект о госрегулировании карпулинга (совместного использования автомобиля с разделением расходов), разработанный департаментом транспорта Москвы, предусматривает штрафы для водителей за прием наличных от пассажиров. Агрегаторы поездок, среди которых BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс. Попутка», за различные нарушения могут быть не только оштрафованы, но и заблокированы. Со своей стороны, они должны обмениваться данными о водителях с регулятором и блокировать по требованию аккаунты нарушителей. Документ только начал обсуждаться, но уже вызвал протесты — и как слишком жесткий, и как недостаточно жесткий.

В распоряжении «Ъ» оказался законопроект о госрегулировании так называемого карпулинга, разработанный департаментом транспорта Москвы. Документ предполагает введение аккредитации для владельцев интернет-платформ и установление предельного размера платы. Деньги будут взиматься водителем с попутчиков «в целях компенсации части расходов», при этом агрегаторы должны перевести все операции на безналичный расчет. За взимание наличных водителю грозит штраф 5 тыс. руб.

Также речь идет о том, чтобы допускать к карпулингу только водителей, имеющих национальное водительское удостоверение РФ и стаж не менее трех лет. Предлагается ввести запрет быть водителями лицам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также неоплаченный штраф за нарушение ПДД с истекшим сроком и другие нарушения. Автомобили должны быть зарегистрированы в РФ и оснащены ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Водитель, совершивший более 20 перевозок в карпулинге за год, должен иметь допуск врача к следующим поездкам. Контролировать платформы будет Ространснадзор. Согласно подзаконным актам (есть у «Ъ»), агрегаторы должны заключать с властями соглашения об информационном взаимодействии.

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Компания предоставит доступ к данным о водителях, чтобы государство вело учет числа перевозок по договорам некоммерческого фрахтования.

В свою очередь, власти будут передавать агрегаторам данные о водительских удостоверениях, чьи учетные записи подлежат блокировке, а также информацию о лицах, чьи учетные записи заблокированы на интернет-платформах других агрегаторов. Агрегаторов предлагается обязать блокировать аккаунт за коммерческие перевозки, в том числе на других платформах, а также по указанию властей.

Сами платформы также могут быть оштрафованы за нарушения. Для индивидуальных предпринимателей штрафы составят 20−50 тыс. руб., для юридических лиц — 100−200 тыс. руб. Повторное нарушение может обернуться штрафами в 50−100 тыс. руб. для ИП и 200−300 тыс. руб. для компаний. Третье же нарушение в течение календарного года даст властям основание обратиться в суд с заявлением об аннулировании аккредитации агрегатора и блокировке его интернет-платформы. Восстановить аккредитацию агрегатор сможет не ранее, чем через год.

В дептрансе комментировать документ не стали. Крупнейшим сервисом карпулинга в РФ считается французская BlaBlaCar. Недавно компания договорилась с Mail.ru Group о покупке у нее ключевого конкурента — BeepCar. Карпулинговый сервис есть и у «Яндекса» — «Яндекс. Попутка». В «Яндексе» и BlaBlaCar не ответили на запрос «Ъ».

Законопроект был представлен в начале августа рабочей группе по регулированию карпулинга при Минтрансе, созданной в июле по поручению вице-премьера Максима Акимова. Один из участников совещания уточнил «Ъ», что это лишь один из представленных вариантов и «пока не пройдет следующее заседание, рано что-либо комментировать, собирается множество мнений, ничего не принято». Тем не менее против законопроекта уже выступили Минэкономики и Союз пассажиров, утверждает президент ассоциации ЕТС «Автобусные линии страны» Борис Лоран. По его словам, представитель Минэкономики на совещании объяснил свой протест важностью экономического сотрудничества России и Франции, частью которого могла бы стать «либерализация рынка перевозок в контексте карпулинга». В самой ЕТС документ называют даже недостаточно жестким: «Мы считаем, что не до конца закручены гайки в хорошем смысле». Но, заверили там, «нет позиции ликвидировать BlaBlaCar и избавиться от него полностью», все должны быть «на равных».

С технической точки зрения предлагаемое решение проблемы правового вакуума выглядит рабочим, полагает партнер юридической фирмы «Зарцын, Янковский и партнеры» Роман Янковский. «Вопрос в другом — нужно ли здесь госрегулирование? Если будет аккредитация, ответственность, штрафы, многие водители предпочтут отказаться от услуг сервиса и уйти в серую зону. Будут договариваться с попутчиками, как раньше, — на форумах, в соцсетях, в местных городских сообществах», — уверен юрист. За рубежом, поясняет он, карпулинг нередко даже дотируют, дают спецполосы, как для такси, и поощряют наличие в машине пассажиров.