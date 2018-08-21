Сахалинскому мосту подбирают опоры

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», ОАО РЖД предлагает строить мост на Сахалин стоимостью 540,3 млрд руб. с помощью концессии. Потенциальному концессионеру могут отдать различные участки проекта — только шестикилометровый мост, мост с железной дорогой или все вышеперечисленное с новым портом на Сахалине. По мнению источников «Ъ», все концессии в железнодорожной отрасли более рискованны для государства, чем для инвестора. Но у экономически выгодных проектов есть перспектива некоторой компенсации этих рисков, а у принципиально неокупаемого моста на Сахалин ее нет. Эксперты считают рациональным разделить концессии на порт и дорожную инфраструктуру.

ОАО РЖД предложило строить мост на Сахалин по концессии, следует из презентации (есть у «Ъ»), направленной монополией в ведомства. Речь идет об одном из давних инфраструктурных проектов, реанимированном в 2017 году и быстро одобренном властями. Формально идею выдвинула Ирина Шпакович из Хабаровского края в ходе прямой линии с президентом в июне 2017 года. Сейчас мост уже в инвестпрограмме ОАО РЖД (затраты оценены в 290,3 млрд руб.), актуализировано ТЭО 2013 года. Проект включает железную дорогу длиной 585 км от станции Селихин на линии Комсомольск-на-Амуре—Ванино к проливу Невельского и затем к станции Ныш на Сахалине, сам мост — 6 км. Стоимость всего проекта без НДС — 540,3 млрд руб., из них мост — 252,8 млрд руб. Стройка пройдет в 2018—2023 годах.



Наибольшие сомнения вызывала грузовая база: сегодня грузопоток между Сахалином и материком — 2,5 млн т, к 2030 году при наличии моста он составит лишь 8,5 млн т. Был предложен угольный порт в сахалинском Ильинске, что подняло бы грузопоток до 46,9 млн т (до 23,4 млн т российского угля с материка и до 10 млн т из Монголии).

Читайте также Полуостров Сахалин

Помимо ОАО РЖД финансировать проект должны бюджет (100 млрд руб.), Фонд развития Дальнего Востока (90 млрд руб.) и Корпорация развития Сахалинской области (60 млрд руб.). Также предложена нулевая ставка налога на имущество до 2073 года.



В презентации указаны три варианта объекта концессии: только мост (252,8 млрд руб.), вся дорога, кроме порта (540,3 млрд руб.), и все объекты с портом (570,3 млрд руб.). Экономическая эффективность посчитана только для варианта линии Селихин—Ныш совместно с финансируемой ОАО РЖД модернизацией БАМа и Транссиба (суммарно 1,12 трлн руб.). У такого варианта чистая приведенная стоимость (NPV) — 298,7 млрд руб., внутренняя норма доходности (IRR) — 8,4%, дисконтируемый срок окупаемости — 26 лет. Отдельно для линии Селихин—Ныш указаны дисконтируемый срок окупаемости (11 лет) и бюджетная эффективность (547,2 млрд руб.), все это с учетом 250 млрд руб. господдержки.

Читайте также Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства моста на Сахалин