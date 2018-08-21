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09:34 (мск), источник: Ведомости

РБК узнал о просьбе нефтяников увеличить субсидии для бензина

Правительство может пересмотреть размер бюджетной субсидии для нефтяных компаний — демпфирующей надбавки, которая в случае роста мировых цен на топливо позволит им сохранять низкие цены бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трех федеральных чиновников.

Источник: Reuters

По словам одного из собеседников издания, такое предложение в начале августа в правительство направило Минэнерго в ответ на поручение вице-премьера Дмитрия Козака проанализировать этот вопрос. Это связано с сохранением рисков роста внутренних цен на топливо, а также рисков для бюджета и нефтяных компаний, объясняет источник. По данным близкого к администрации президента источника, параметры компенсации будут обсуждаться в сентябре.

Механизм демпфирующей надбавки разработан в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли (поэтапное уменьшение экспортной пошлины до нуля к 2024 г. и повышение НДПИ). Поскольку цены на топливо в России привязаны к экспортным, рост мировых цен приводит к повышению цен на внутреннем рынке. Чтобы этого избежать, правительство решило компенсировать нефтяникам часть экспортной премии: в 2019 г. — 60%, в последующие годы — половину.

По данным источника РБК, близкого к одному из профильных министерств, в 2019 г. размер компенсации может составить около 120 млрд руб.

Однако нефтяные компании не устраивает предложенная надбавка, и они хотят компенсировать 100% экспортной премии, рассказывают два близких к разным министерствам источника издания. По словам одного из них, речь идет примерно о 200 млрд руб. в 2019 г.
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За счет налогового маневра правительство изначально планировало получить от нефтяников 1,6 трлн руб. в 2019—2020 гг.., однако после обсуждений с отраслью было принято решение предоставить компаниям дополнительные преференции, в результате сумма снизилась до 1 трлн руб. Как рассказывали «Ведомостям» три собеседника в нефтяных компаниях и подтверждали три чиновника, нефтяники могут встретиться с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить изменение параметров уже утвержденного законом налогового маневра. По словам части собеседников, нефтяники хотят попросить о таких изменениях маневра, чтобы отрасль получила дополнительно 3 трлн руб.

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