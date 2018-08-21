Эксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и установить их на вино

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Предложенная минимальная розничная цена бутылки коньяка — 500 рублей, вина — 110 рублей, шампанского -175 рублей, сообщил «Интерфаксу» председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, возглавляющий рабочую группу.

По расчетам экспертов, при минимальной на сегодняшний день закупочной цене винограда 18 рублей за килограмм себестоимость производства бутылки трехлетнего коньяка (объемом 0,5 литра), включая стоимость сырья, комплектующих, маркировки и налогов составляет 380−390 рублей.

Следовательно, с учетом минимальной рентабельности производителя и торговых наценок, цена на полке магазина должна быть не менее 500 рублей, сказал Шапкин.

По его словам, минимальная себестоимость производства виноградных и фруктовых тихих вин не может быть менее 100 рублей за литр. Следовательно, минимальная цена 0,7-литровой бутылки вина на полке магазина должна быть не менее 110 рублей.

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Минимальная себестоимость производства бутылки игристого вина (0,75 литра) составляет, по подсчетам экспертов, 150 рублей. Следовательно, в магазине не может быть игристых вин дешевле 175 рублей.

Совещание рабочей группы состоялось 20 августа. В нем приняли участие более 60 организаций-участниц алкогольного рынка, союзов и ассоциаций, представители Росалкогольрегулирования, Национального союза защиты прав потребителей, компании розничной торговли и эксперты.

В настоящее время минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское. На коньяк минимальная розничная цена установлена на уровне 371 рубля за бутылку 0,5 литра.