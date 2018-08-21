Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне бегут из Латвии и Литвы: местные отдают дома даром
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
Оксана Акиньшина забрала детей и улетела из России
Дело сестер Хачатурян привело в подпольный бордель - СМИ
Постройневшая Рианна погуляла на свадьбе подруги
Случай или сверхъестественные силы? Кто создал Вселенную
«Работающий пенсионер не должен получать пенсию» -председатель ЕР
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ -СМИ
Дженнифер Лопез, Мадонна и другие звезды на премии MTV
Родные братья спустя 56 лет разлуки встретились на телешоу
Дочь Тереховой покинула театр из-за молодой актрисы - СМИ
40-летний Исаков умер от ВИЧ - СМИ
Самые желанные дома по всему миру (фото)
Аксессуары из 2000-х, ставшие снова популярными
"Бесстыдство и лицемерие": Андреева возмутила поездкой в Европу
"Ты пьяная?": дочь осудила актрису Добровольскую
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Фоторепортажи
8Звездный дождь
16В Италии обрушился автомобильный мост
12:48 (мск), источник: Ведомости

ЦБ возобновил покупку валюты для Минфина

Курс рубля отреагировал на это падением.

Наверх
Источник: Денис Абрамов / Ведомости

После более чем недельного перерыва Центробанк возобновил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина на дополнительные нефтегазовые доходы, свидетельствуют данные ЦБ.

ЦБ приостанавливал закупки из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля после объявления о готовящихся новых санкциях США против России. О намерении ввести ограничения Госдепартамент США сообщил поздно вечером 8 августа. На следующий день ЦБ сократил дневные закупки вдвое — до 8,4 млрд руб. от запланированных 16,7 млрд руб., а с 10 по 17 августа вовсе не проводил их.

В понедельник, 20 августа, ЦБ возобновил закупки, направив на приобретение валюты 17,5 млрд руб. До того, как приостановить закупи, регулятор отмечал, что в перспективе общий размер запланированных закупок не изменится. С 7 августа по 6 сентября Минфин планировал направить на покупку валюты рекордную сумму в 383,2 млрд руб., ежедневно тратя 16,7 млрд руб. Теперь для выполнения плана Минфина регулятору потребуется ежедневно направлять на рынок 22,7 млрд руб., оценивает начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер» Василий Карпунин: «Подобная величина может оказать достаточно серьезное влияние на курс рубля в текущей ситуации».

Читайте также
«Санкции могут загнать нас в ситуацию покруче, чем в 98-м»

Укреплявшийся в начале торгов во вторник на Московской бирже рубль отреагировал на новость о возобновлении закупок падением. Курс доллара подскакивал до 67,48 руб./$ (+37 коп. или 0,56% к закрытию предыдущих торгов), евро — до 77,65 руб. (+56 коп. или 0,7%). К 11.05 мск доллар торговался по цене 67,16 руб. (+0,8%), евро — 77,49 руб. (+0,5%). Ослабление рубля в первую очередь связано с сообщением ЦБ, отмечает Карпунин.

Директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов полагает, что ЦБ поторопился с возобновлением закупок, что спровоцировало ослабление рубля. С ним не согласен главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков. Он считает, что рубль стабилен после начала операций, и колебание курса не выходит за пределы обычной внутридневной волатильности.

В апреле после введения США санкций против российских чиновников и бизнеса ЦБ также временно приостанавливал закупки валюты для стабилизации курса рубля, однако затем наверстал их. Возобновление закупок 20 августа произошло после такой же по продолжительности паузы, как и в апреле, совпадают и размеры покупок в первый день их возобновления, указывает Исаков: «В целом апрельский и августовский эпизоды реакции Банка России на волатильность похожи и дают представление о том, какова тактика ответа на волатильность».

Минфин приобретает валюту на внутреннем рынке в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти (в 2018 г. — сверх базовой цены в $40,8 за баррель) в рамках бюджетного правила для стабилизации рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Впоследствии деньги идут на пополнение фонда национального благосостояния.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22 августа. И это только начало.

Следите за развитием темы«Падение курса рубля»
 Турчак предложил отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов
Минфин оценил риски предложения Белоусова изъять у бизнеса 500 млрд рублей
Топилин назвал «основных бенефициаров» пенсионной реформы
Разницу между бедными и богатыми показали с воздуха (фото)
Где находится самый длинный жилой дом в мире (фото)
Кудрин назвал целью увеличить пенсию до 70% от заработной платы
Ученые раскрыли секрет неуязвимости раковых метастаз
Очевидец рассказал о посадке Ту-124 на Неву 55 лет назад
Валерий Меладзе объяснил, зачем ему гражданство Грузии
Спорт
«Зенит» и «Краснодар» следят за Кутеповым. Трансферы и слухи дня Илья Кутепов очень здорово провел чемпионат мира, но в «Спартаке» пока сыграл 0 минут в новом сезоне
Hi-Tech
В России появился почти идеальный смартфон среднего класса Huawei превратила линейку nova в конкурента OnePlus и Xiaomi
Авто
Потрепанную «Ниву» продают за 6,5 млн рублей (фото) На торгах аукционного дома Sotheby’s пустят с молотка Lada Niva, которая принимала участие в ралли «Париж-Дакар»
Кино
Дженнифер Лопез, Мадонна и другие звезды на премии MTV Вручение наград MTV Video Music Awards прошло в нью-йоркском Radio City Hall
Недвижимость
Как устроен быт в Германии: история россиянина
Главный архитектор Москвы призвал отказаться от заборов в городе
6 вещей, которым не место в идеальной спальне
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Леди
Как 25-летняя женщина живет после нападения мужа: личная история Пострадавшая в прошлом году от собственного мужа, мама двоих сыновей Маргарита Грачева рассказывает, как складывается ее жизнь после пережитой драмы.
Дети
4-летняя дочь Пугачевой растрогала Сеть Максим Галкин показал подписчиками забавное видео.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь