ЦБ возобновил покупку валюты для Минфина

Источник: Денис Абрамов / Ведомости

После более чем недельного перерыва Центробанк возобновил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина на дополнительные нефтегазовые доходы, свидетельствуют данные ЦБ.

ЦБ приостанавливал закупки из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля после объявления о готовящихся новых санкциях США против России. О намерении ввести ограничения Госдепартамент США сообщил поздно вечером 8 августа. На следующий день ЦБ сократил дневные закупки вдвое — до 8,4 млрд руб. от запланированных 16,7 млрд руб., а с 10 по 17 августа вовсе не проводил их.

В понедельник, 20 августа, ЦБ возобновил закупки, направив на приобретение валюты 17,5 млрд руб. До того, как приостановить закупи, регулятор отмечал, что в перспективе общий размер запланированных закупок не изменится. С 7 августа по 6 сентября Минфин планировал направить на покупку валюты рекордную сумму в 383,2 млрд руб., ежедневно тратя 16,7 млрд руб. Теперь для выполнения плана Минфина регулятору потребуется ежедневно направлять на рынок 22,7 млрд руб., оценивает начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер» Василий Карпунин: «Подобная величина может оказать достаточно серьезное влияние на курс рубля в текущей ситуации».

Укреплявшийся в начале торгов во вторник на Московской бирже рубль отреагировал на новость о возобновлении закупок падением. Курс доллара подскакивал до 67,48 руб./$ (+37 коп. или 0,56% к закрытию предыдущих торгов), евро — до 77,65 руб. (+56 коп. или 0,7%). К 11.05 мск доллар торговался по цене 67,16 руб. (+0,8%), евро — 77,49 руб. (+0,5%). Ослабление рубля в первую очередь связано с сообщением ЦБ, отмечает Карпунин.

Директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов полагает, что ЦБ поторопился с возобновлением закупок, что спровоцировало ослабление рубля. С ним не согласен главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков. Он считает, что рубль стабилен после начала операций, и колебание курса не выходит за пределы обычной внутридневной волатильности.

В апреле после введения США санкций против российских чиновников и бизнеса ЦБ также временно приостанавливал закупки валюты для стабилизации курса рубля, однако затем наверстал их. Возобновление закупок 20 августа произошло после такой же по продолжительности паузы, как и в апреле, совпадают и размеры покупок в первый день их возобновления, указывает Исаков: «В целом апрельский и августовский эпизоды реакции Банка России на волатильность похожи и дают представление о том, какова тактика ответа на волатильность».

Минфин приобретает валюту на внутреннем рынке в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти (в 2018 г. — сверх базовой цены в $40,8 за баррель) в рамках бюджетного правила для стабилизации рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Впоследствии деньги идут на пополнение фонда национального благосостояния.