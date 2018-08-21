Россияне заметно сэкономили на еде

Источник: Reuters

Повседневные расходы россиян уменьшились лишь 0,6 процента по сравнению с июнем. Столь низкая динамика вызвана тем, что расходы на непродовольственные товары, напротив, выросли на 10,7 процента (с 7776 до 8609 рублей).

Учитывая, что официальная инфляция в июле составила 0,3 процента, получается, что реальные траты семей сократились лишь на 0,3 процента.

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Изменение потребительской активности исследователи объяснили сезонным фактором. Многие россияне перебрались на дачу, где смогли сэкономить на овощах и фруктах благодаря собственному огороду. При этом, отпускники активнее покупают такие товары, как средства личной гигиены, солнцезащитные кремы, моющие средства, поэтому расходы на непродовольственные товары выросли.