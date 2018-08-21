Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бесстыдство и лицемерие!»: Андреева из-за Крыма возмутила РФ
Дома на колесах: троица с неприличными ценниками
Павел Воля и Ляйсан Утяшева отдыхают с детьми на яхте
В России начался отопительный сезон
Пугачева в кожаных мини-шортах пришла на концерт Лободы
Чайный гриб как одна большая мистификацияНедавно все вокруг резко вспомнили о чайном грибе - советском "монстре", которого бабушки и мамы выращивали в банках на кухне
Российские керлингистки выглядят невероятно "до потери сознания"
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Дженнифер Лопез, Мадонна и другие звезды на премии MTV
Родные братья спустя 56 лет разлуки встретились на телешоу
40-летний Исаков умер от ВИЧ - СМИ
Германия отказалась от предложения Путина - СМИ
Меркель позвонила Порошенко после разговора с Путиным
Обнародованы материалы дела о покушении на Ленина
"Бесстыдство и лицемерие": Андреева возмутила поездкой в Европу
"Ты пьяная?": дочь осудила актрису Добровольскую
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
6 вещей, которым не место в идеальной спальне
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
16:46 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минэнерго предложило повысить тарифы ЖКХ с июля 2019 года на 4%

Минэнерго предложило после повышения ставки НДС повысить тарифы ЖКХ с января на 1,7%, а с июля 2019 года — на 4%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы ведомства Вячеслава Кравченко.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мы предлагаем с января индексировать на 1,7%, а с июля — по инфляции, как оно и было предусмотрено. Минэкономразвития предлагает индексировать на 2,4% это ниже инфляции. Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции, 4% в соответствии с ранее принятыми решениями», — сказал господин Кравченко.

Ранее повысить тарифы на коммунальные услуги предлагало Минэкономики. По плану ведомства, индексация должна пройти в 2019 году в два этапа.

Напомним, 4 августа президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий ставку НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20%.

 Как российское вторжение в Прагу изменило мир?
Депутатов уравняют с гражданами
Кремль ждет от Трампа условий отмены санкций против России
Российские биатлонисты начали нелегально выступать за Молдавию
Разницу между бедными и богатыми показали с воздуха (фото)
Курица за 14 млн: гиперинфляция в Венесуэле в фотографиях
Биологи раскрыли секрет неуязвимости раковых метастаз
«Армия-2018»: представлен экзоскелет для «солдата будущего»
Настя Рыбка отдала Олегу Дерипаске аудиозаписи его разговоров
Спорт
«Зенит» и «Краснодар» следят за Кутеповым. Трансферы и слухи дня Илья Кутепов очень здорово провел чемпионат мира, но в «Спартаке» пока сыграл 0 минут в новом сезоне
Hi-Tech
В России появился почти идеальный смартфон среднего класса Huawei превратила линейку nova в конкурента OnePlus и Xiaomi
Авто
Абсолютно новый «Соболь»: первые изображения и подробности На форуме «Неделя национальной безопасности» Группа ГАЗ неожиданно представила концепты нового поколение модели «Соболь» — пикап и минивэн
Кино
Дженнифер Лопез, Мадонна и другие звезды на премии MTV Вручение наград MTV Video Music Awards прошло в нью-йоркском Radio City Hall
Недвижимость
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
6 вещей, которым не место в идеальной спальне
Из тучерезов в небоскрёбы. Что можно узнать в музее высоток?
Пенсионеры стали чаще брать ипотеку
Леди
Как 25-летняя женщина живет после нападения мужа: личная история Пострадавшая в прошлом году от собственного мужа, мама двоих сыновей Маргарита Грачева рассказывает, как складывается ее жизнь после пережитой драмы.
Дети
4-летняя дочь Пугачевой растрогала Сеть Максим Галкин показал подписчикам забавное видео.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь