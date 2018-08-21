Минэнерго предложило повысить тарифы ЖКХ с июля 2019 года на 4%

«Мы предлагаем с января индексировать на 1,7%, а с июля — по инфляции, как оно и было предусмотрено. Минэкономразвития предлагает индексировать на 2,4% это ниже инфляции. Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции, 4% в соответствии с ранее принятыми решениями», — сказал господин Кравченко.