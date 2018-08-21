Власти ЯНАО планируют подписать концессию по строительству ж/д ветки в Сабетту
Врио главы региона Дмитрий Артюхов пояснил, что планы привести железную дорогу в Сабетту являются одной из первостепенных задач.
Врио главы региона Дмитрий Артюхов пояснил, что планы привести железную дорогу в Сабетту являются одной из первостепенных задач.
Думаю, у нас получится сделать еще одну концессию, и в Сабетту придет железная дорога. Это очень нужно, чтобы в этом центре у нас Арктика развивалась, и все для этого есть.
Врио главы региона пояснил, что планы привести железную дорогу в Сабетту являются одной из первостепенных задач. «Это особый центр развития Арктики сегодня, безусловно, главный центр развития Северного морского пути, — добавил Артюхов. — И наша задача привести сеть “Российских железных дорог” в Сабетту. Уверен, что этот проект мы сделаем». Он уточнил, что в настоящий момент «идет очень продуктивный диалог» с «Газпромом» и РЖД.