Власти ЯНАО планируют подписать концессию по строительству ж/д ветки в Сабетту

Думаю, у нас получится сделать еще одну концессию, и в Сабетту придет железная дорога. Это очень нужно, чтобы в этом центре у нас Арктика развивалась, и все для этого есть.

Дмитрий Артюхов Врио главы Ямало-Ненецкого автономного округа