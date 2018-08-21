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16:34 (мск), источник: ТАСС

Власти ЯНАО планируют подписать концессию по строительству ж/д ветки в Сабетту

Врио главы региона Дмитрий Артюхов пояснил, что планы привести железную дорогу в Сабетту являются одной из первостепенных задач.

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Источник: Reuters

НОВО-ОГАРЕВО, 21 августа. /ТАСС/. Врио главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассчитывает подписать концессию по строительству железной дороги в Сабетту. Об этом он сообщил на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

Думаю, у нас получится сделать еще одну концессию, и в Сабетту придет железная дорога. Это очень нужно, чтобы в этом центре у нас Арктика развивалась, и все для этого есть.
Дмитрий Артюхов
Врио главы Ямало-Ненецкого автономного округа

Врио главы региона пояснил, что планы привести железную дорогу в Сабетту являются одной из первостепенных задач. «Это особый центр развития Арктики сегодня, безусловно, главный центр развития Северного морского пути, — добавил Артюхов. — И наша задача привести сеть “Российских железных дорог” в Сабетту. Уверен, что этот проект мы сделаем». Он уточнил, что в настоящий момент «идет очень продуктивный диалог» с «Газпромом» и РЖД.

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