«Армия-2018»: представлен экзоскелет для «солдата будущего»

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Сообщается, что аппарат для «солдата будущего» подвергся реальной закалке в условиях боевых операций. В целом разработка призвана не только поднять на новый уровень физические возможности военнослужащего, но и обеспечить ему защиту, сняв нагрузку с суставов и позвоночника. Экзоскелет обладает функцией «тонкой настройки» под рост и комплекцию каждого конкретного солдата.

У скелета нет аккумуляторов, сервоприводов, электроники и каких-либо датчиков, но за счет их отсутствия он совсем немного весит — от 4 до 8 кг в различных модификациях. Кроме того, аппарат является полностью автономным и неприхотливым в обслуживании — это просто рычажно-шарнирное механическое устройство, имитирующее суставы человека. Аппарат получит интеграцию с «Ратником» нового поколения.

Сейчас «Ростех» ведет разработку активной модификации экзоскелета, рабочий прототип которой в данный момент проходит стадию улучшения в лабораториях корпорации. Дебют новинки должен состояться на одном из ближайших мероприятий, посвященных военным технологиям.