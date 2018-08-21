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16:21 (мск), источник: Hi-Tech Mail.Ru

«Армия-2018»: представлен экзоскелет для «солдата будущего»

Экзоскелет, основным материалом которого является углепластик, призван облегчить передвижения солдат при переноске грузов до 50 килограммов. Девайс должен помочь бойцу при переноске экипировки во время длинных переходов или даже в ходе атаки. Личному составу будет куда легче транспортировать рейдовые рюкзаки, специальное снаряжение, вооружение и боеприпасы.

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Сообщается, что аппарат для «солдата будущего» подвергся реальной закалке в условиях боевых операций. В целом разработка призвана не только поднять на новый уровень физические возможности военнослужащего, но и обеспечить ему защиту, сняв нагрузку с суставов и позвоночника. Экзоскелет обладает функцией «тонкой настройки» под рост и комплекцию каждого конкретного солдата.

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У скелета нет аккумуляторов, сервоприводов, электроники и каких-либо датчиков, но за счет их отсутствия он совсем немного весит — от 4 до 8 кг в различных модификациях. Кроме того, аппарат является полностью автономным и неприхотливым в обслуживании — это просто рычажно-шарнирное механическое устройство, имитирующее суставы человека. Аппарат получит интеграцию с «Ратником» нового поколения.

Сейчас «Ростех» ведет разработку активной модификации экзоскелета, рабочий прототип которой в данный момент проходит стадию улучшения в лабораториях корпорации. Дебют новинки должен состояться на одном из ближайших мероприятий, посвященных военным технологиям.

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