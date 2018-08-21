Китай предложил построить высокоскоростную магистраль до Владивостока

Источник: AP 2018

Китайская компания на сегодняшний день разработала практически полностью технико-экономическое обоснование. Причем мы его сейчас посмотрели, оно достаточно глубокое с учетом изучения ситуации как в приграничных районах Китая, так и на Дальнем Востоке. Они посмотрели все очень детально и в принципе пришли к выводу, что строительство ВСМ рентабельно. Юрий Трутнев Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе

По его словам, китайская сторона готова начать строительство, однако есть несколько вопросов, которые еще предстоит решить. «Несколько вопросов надо решить с российской стороны для того, чтобы этот проект был реализован», — уточнил полпред после заседания межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока, Байкальского региона России и северо-востока Китая.

По его словам, основной вопрос заключается в том, какой должна быть ширина колеи.

Обсуждалось несколько возможных вариантов — совмещенная колея, использование поездов с раздвижными колесными парами. Минтранс и РЖД считают, что по территории России должна идти российская ширина колеи — 1520 мм.

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Другие вопросы связаны с «выбором трассы, выделением участков земли, с преференциальным режимом». «Эти вопросы мы уже, в принципе, вполне в состоянии решить», — сказал вице-премьер.

ВСМ Владивосток — Суйфэньхэ станет частью высокоскоростной магистрали Владивосток — Муданьцзян. В апреле соответствующее соглашение о намерениях подписали администрация Приморского края и китайская компания China Railway Dongfang Group. Проект предполагает строительство 12 новых железнодорожных станций и путей протяженностью 380 км. Скорость движения поездов составит 250 км/ч. Стоимость проекта оценивается в $12 млрд.