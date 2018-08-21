Кудрин прокомментировал идею Белоусова об изъятии сверхдоходов отраслей

Источник: РИА Новости

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил главе государства рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. Исходя из текста письма Белоусова, которое имеется в распоряжении РИА Новости, под дополнительное изъятие могут попасть «Евраз», НЛМК, «Норникель», «Северсталь», ММК, «Металлоинвест», СУЭК, «Мечел», «Алроса», «Полюс», «Сибур», «Фосагро», «Уралкалий», «Акрон».

«По поводу других источников. Вы видите, что правительство вышло и, по сути, получило поддержку по 2% НДС. Это уже очень серьезная новая нагрузка на бизнес, больше 650 миллиардов рублей в год», — сказал Кудрин на парламентских слушаниях.

Последняя инициатива помощника президента Белоусова по сверхдоходам — были рассмотрены принципы налоговой политики на три года, после того, как все договорились, детально всё обсудили такое вновь брошенное предложение, по сути, было воспринято как нарушение правил, нарушение порядка рассмотрения таких вопросов, недостаточно подготовленное и проработанное. Алексей Кудрин глава Счетной палаты

«Сегодня такого рода предложения уже приведут к нарушению инвестиций этих компаний, к нарушению доверия к инвестиционному климату», — заключил Кудрин.