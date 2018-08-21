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18:43 (мск), источник: РИА Новости

Кудрин прокомментировал идею Белоусова об изъятии сверхдоходов отраслей

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Предложение об изъятии сверхдоходов компаний ряда отраслей РФ воспринимается как нарушение договоренностей о неизменности налоговой политики, его реализация снизит доверие к инвестклимату России, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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Источник: РИА Новости

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил главе государства рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. Исходя из текста письма Белоусова, которое имеется в распоряжении РИА Новости, под дополнительное изъятие могут попасть «Евраз», НЛМК, «Норникель», «Северсталь», ММК, «Металлоинвест», СУЭК, «Мечел», «Алроса», «Полюс», «Сибур», «Фосагро», «Уралкалий», «Акрон».

«По поводу других источников. Вы видите, что правительство вышло и, по сути, получило поддержку по 2% НДС. Это уже очень серьезная новая нагрузка на бизнес, больше 650 миллиардов рублей в год», — сказал Кудрин на парламентских слушаниях.

Последняя инициатива помощника президента Белоусова по сверхдоходам — были рассмотрены принципы налоговой политики на три года, после того, как все договорились, детально всё обсудили такое вновь брошенное предложение, по сути, было воспринято как нарушение правил, нарушение порядка рассмотрения таких вопросов, недостаточно подготовленное и проработанное.
Алексей Кудрин
глава Счетной палаты

«Сегодня такого рода предложения уже приведут к нарушению инвестиций этих компаний, к нарушению доверия к инвестиционному климату», — заключил Кудрин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на прошлой неделе сообщил, что Владимир Путин поручил правительству проработать идею Белоусова, но с учетом сохранения инвестиционных возможностей компаний этих отраслей. В свою очередь первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство подготовит доклад о допдоходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса, учтя их доводы и просчитав последствия, в том числе для инвестклимата. При этом он заверил, что никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные отрасли не готовится.

Следите за развитием темы«Список Белоусова: у кого предложили изъять 500 млрд рублей»
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